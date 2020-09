Switch+GameCube+N64 - Fan baut ultimative Nintendo-Konsole

Nintendo Switch und mehr – Fan baut Super-Konsole

Ein erfinderischer Reddit-Nutzer zeigt, dass er der ultimative Nintendo Fan ist. In einer selbstgebauten Konsole vereint er die Switch, den GameCube und das Nintendo 64.

Wie funktioniert die ultimative Nintendo-Konsole?

Der Nintendo-Fan "slum_boy" hat wohl gerne all seine Lieblingskonsolen als eine einziges Gerät vor sich. Auf Reddit zeigt er das Ergebnis seines Experiments. Ein Nintendo 64, dessen Hülle als Docking-Station für eine Switch dient und mit GameCube-Controllern gespielt werden kann.

In den Kommentaren erklärt er, wie die Frankenstein-Konsole zustande kam. Der N64 stammt von einem Flohmarkt und war bereits defekt. Daraufhin musste die Hardware der Switch in das Gehäuse der älteren Konsole eingebaut werden. Besonders schwierig sei dabei gewesen, all die Kabel unterzubringen. Auch der Adapter für die GameCube-Controller benötigte Platz.

Wenn ihr die Konsole selbst nachbauen wollt, benötigt ihr zunächst einmal eine Nintendo Switch. Für 319 Euro könnt ihr sie euch auf Amazon kaufen. (Preis und Verfügbarkeit entsprechen der Entstehung dieser Meldung.)

Community feiert die "Nintendo Switchty-Four"

Der Post konnte auf Reddit mehr als 26.000 Upvotes sammeln. Die „Nintendo Switchty-Four“ wird auch von den Nutzern in den Kommentaren gefeiert. "PowerAlwaysReveals" erinnert die Konsole an ein Familientreffen, an dem alle Generationen teilnehmen.

Die Wii und die Wii U wurden wohl nicht eingeladen. "slum_boy" kann sich jedoch vorstellen, auch noch einen Adapter für einen Wii-Controller einzubauen.

Welcher Charakter bist du?

Ein Reddit-Nutzer schafft es drei Nintendo-Konsolen in einem Gerät zu kombinieren. Die Mischung aus Switch, GameCube und Nintendo 64 funktioniert dabei tatsächlich. Was haltet ihr von der