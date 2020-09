Microsoft: Neue Technologie minimiert Ladezeiten auf dem PC

Durch die Technik der Xbox Series X profitieren auch PC-SpielerQuelle: rockpapershotgun.com

Microsoft bringt mit Direct Storage die geringen Ladezeiten der Xbox Series X auch auf den PC. Allerdings nicht uneingeschränkt.

Next-Gen Technik für den PC

Wie die Kollegen von RockPaperShotgun berichten, möchte Microsoft mit Hilfe einer neuen API die Ladezeiten auf PCs in Zukunft drastisch senken. Das ganze nennt sich Direct Storage und soll seine Premiere in der bald erscheinenden Xbox Series X feiern. Allerdings wird nicht jeder PC-Spieler von dieser neuen Technik auf Anhieb profitieren können.

Direct Storage soll Datenströme sehr viel konzentrierter und effizienter abwickeln als die vorangegangenen APIs. So könnten auch aktuelle SSDs in ihrem vollen Potenzial ausgeschöpft werden. Allerdings hat Microsoft es nicht wirklich eilig damit anzukündigen, welche Generationen von SSDs hier gebraucht werden können. Im Zweifel sähen Spiele weiterhin so aus wie bisher.

Erratet ihr die Spiele anhand der Button-Belegung?

Seid ihr PC-Spieler und interessiert ihr euch für die Feinheiten der Hardware? Oder freut ihr euch einfach nur auf eine bessere Grafik? Schreibt uns eure Meinungen auf Facebook!