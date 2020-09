Geheimer Pokémon-Ableger ist zum ersten Mal spielbar

Ein besonderer Pokémon-Ableger hat es nie auf den Game Boy geschafft. Ein Fan bringt das Spiel nun trotzdem zum Laufen.

Ein Pokémon-Spiel, das nie das Licht der Welt erblickte, wird online geleakt und von einem Fan zum Laufen gebracht. Das Spiel sollte ursprünglich für den Game Boy erscheinen, wurde aber aus unklaren Gründen nie veröffentlicht – obwohl es so gut wie fertig war.

Erst vor Kurzem überraschte ein riesiger Nintendo-Leak die Community. Nicht nur wurde ein geplantes The Legend of Zelda Remake verraten, sondern auch eine langjährige „Super Mario 64“-Theorie bestätigt. Ein neuer Leak geht nun noch einen Schritt weiter – und legt den gesamten Quellcode eines verworfenen Pokémon-Spiels frei.

Bei dem mysteriösen Spiel handelt es sich um Pokémon Picross, einem Puzzle-Spiel, das eigentlich bereits 1999 für den Game Boy und Game Boy Color erscheinen sollte. In Japan machte Nintendo zwar Werbung für das Spiel, doch aus unerklärlichen Gründen wurde es nie veröffentlicht.

Pokémon-Fan Lewtwo hat es sich deswegen nun zur Aufgabe gemacht den Code zum Laufen zu bringen. In einer Reihe von Tweets teilt er Videos und Screenshots vom nostalgischen Pokémon-Puzzler:

- If you leave it idle on the title screen, Professor Oak will teach you about the mechanics of the game. - Pikachu might also give the game a try! pic.twitter.com/jw5N0NkJDm

Seems like you can unlock other BGM in the menu?



This game appears to be fully complete. I have no idea why this game wasn't released in any capacity. Might be a longshot for @DougDinsdale but did you ever hear anything about Pokemon Picross while translating the main games? pic.twitter.com/j1Y0uf9pAK