Epic Games Store: 2 neue Gratis-Games ab heute verfügbar

Railway Empire und Where the Water Tastes Like Wine gibt's gratis im Epic Store.

Ab heute könnt ihr euch im Epic Games Store wieder zwei neue Spiele gratis sichern. Diese Woche steht alles im Zeichen des Wilden Westens. Wir verraten euch, über welche Gratis-Games ihr euch freuen könnt.

Epic Games Store schenkt euch Mechs, Züge und Westernabenteuer

Blockbuster, Indie-Spiele oder Geheimtipps - Der Epic Games Store schenkt allen Nutzern jede Woche neue kostenlose PC-Spiele. Sobald ihr die Spiele einmal heruntergeladen habt, könnt ihr sie für immer behalten.

Vom 10. September ab 17 Uhr bis zum 17 September könnt ihr euch die Eisenbahnsimulation Railway Empire und die spannenden Graphic Novel Where the Water Tastes Like Wine herunterladen.

Wenn ihr euch noch beeilt, könnt ihr euch am 10. September bis 17 Uhr das Mech-Strategie-Spiel Into the Breach im Epic Games Store herunterladen:

Die aktuellen Gratis-Spiele im Epic Games Store laden zu Eisenbahnfahrten und Lagerfeuergeschichten ein. Es bleibt abzuwarten, welche Spiele der Epic Games Store Ende September verschenken wird.

Wir erraten euren Kleidungsstil anhand eurer Spielgewohnheiten

Was Gratis-Spiele betrifft, kann es sich immer lohnen, einen Blick in den Epic Games Store zu werfen. In den nächsten zwei Wochen haben PC-Spieler die Wahl zwischen Into The Breach, Railway Empire und Where The Water Tastes Like Wine.