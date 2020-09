Assassin's Creed: Valhalla wird verschoben - zur Freude der Fans

Assassin's Creed: Valhalla wird verschoben. Und zur Abwechslung ist das mal Grund zur Freude.

Ihr werdet eure Hände früher als gedacht an Assassin's Creed: Valhalla legen können. Ubisoft verkündet jetzt freudig, dass das Spiel zusammen mit dem Release der Xbox Series X erscheinen wird.

Assassin’s Creed: Valhalla – Release-Termin rückt noch näher

Wie Ubisoft in einer Pressemitteilung bekannt gibt, wird Assassin's Creed: Valhalla nicht mehr am 17. November, sondern schon am 10. November dieses Jahres erscheinen.

Damit ist es zum Release der neuen Xbox Series X sofort spielbar und kann mit der neusten Konsolen-Technologie voll und ganz genossen werden.

Neben der Xbox Series X und Xbox Series S wird das Adventure auch auf der Xbox One, PlayStation 4 und dem PC erscheinen. Assassin’s Creed: Valhalla für die PS4 im PS-Store vorbestellen:

Oder seht euch das Spiel direkt auf Amazon an.

Es wird mit der Xbox One- und "PlayStation 4"-Version möglich sein, ein kostenloses Upgrade auf die neuste Konsolengeneration durchzuführen.

Was ist mit der PlayStation 5-Version?

Bisher ist kein Erscheinungsdatum für die PS5-Version von Assassin’s Creed: Valhalla aufgeführt. Aufgrund Sonys Zurückhaltung in Bezug auf den Release-Termin der Next-Gen-Konsole, müssen PlayStation-Fans noch geduldig sein.

Laut Ubisoft wird Assassin’s Creed: Valhalla auch mit Launch der PlayStation 5 verfügbar sein. Wann das ist, steht noch in den Sternen. Es kann allerdings vermutet werden, dass es nach dem 10. November der Fall sein wird.

Seid ihr die größten Experten? Dann beweist es!

Der Release von Assassins’s Creed: Valhalla steht mit dem 10. November schon bald bevor. Und dank der zeitgleichen Veröffentlichung der Xbox Series X kommen Spieler auch sofort in den Genuss der Next-Gen-Vorzüge.