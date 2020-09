Neues Mittelalter-Strategiespiel lässt euch den Papst essen

Reddit-Nutzer schreckt vor nichts zurück. Bildquelle: Getty Images/ mammamaart/ davidf

In einem neuen Mittelalter-Strategiespiel können verrückte Abenteuer erlebt werden. Die besten werden jedoch von den Spielern selbst geschrieben. Das jüngste Vorhaben eines Reddit-Nutzers lässt selbst Hannibal Lecter erbleichen.

In Crusader Kings 3 könnt ihr den Papst verspeisen

Das neu erschienene Crusader Kings 3 ist ein komplexes Strategiespiel, dass euch in die Rolle eines mittelalterlichen Herrschers schlüpfen lässt. Ein Reddit-Nutzer zeigt jetzt, dass nicht einmal der Papst vor ihm sicher ist.

König "Zak7062" hat bereits einige Abenteuer hinter sich. Er eroberte heilige Stätten, schlug drei Kreuzzüge zurück und vernichtete hunderte Christen. Am Ende schaffte er es jedoch, sein Ziel zu erreichen: Er reformierte den Glauben, wurde ein Kannibale und brachte Past Gregorius VI in seine Gewalt. Jetzt muss nur noch der Tisch gedeckt werden.

Kannibale hat "einen guten Grund" für die Tat

Im "Crusader Kings"-Subreddit wurde die Tat mir mehr als 5.000 Upvotes belohnt. "Zak7062" erklärt in den Kommentaren, dass er seinen Entschluss fasste, sobald er den entsprechenden Kannibalen-Glaubenssatz entdeckte.

Auch die genauen Details sorgen in den Kommentaren für Belustigung. So entspannt sich der Kannibale bei der Mahlzeit sogar, da er entsprechend seiner Charaktereigenschaften handelt. Zusätzlich denken auch seine Untertanen nicht schlecht von ihm, da er "einen guten Grund" dafür hat, den Papst zu essen.

In Crusader Kings 3 ist es euch sogar möglich den Papst zu essen. Ein Reddit-Nutzer geht dafür über Leichen und führt mehrere Kriege. Welche verrückten Geschichten habt ihr schon in dem Mittelalter-Strategiespiel erlebt?