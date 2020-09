CoD: Warzone - Hacker stehlen Accounts und erpressen Spieler

Hacker erpressen Spieler in CoD: Warzone. Bildquelle: Getty Images/ AlexVolot

Call of Duty: Warzone hat ein Sicherheitsproblem. Inzwischen gibt es mehrere Berichte von Spielern, die ihren Account durch einen Hacker verloren haben. In einigen Fällen werden sie sogar von den Betrügern erpresst.

Wie werden Accounts in CoD: Warzone gestohlen?

Bereits vor einem Monat wurde auf Reddit über gestohlene Accounts in Call of Duty: Warzone berichtet. Dabei handelt es sich nicht um einen Einzelfall. In einigen Fällen werden die Betroffenen sogar von den Hackern erpresst.

Die Betrüger schaffen es dabei, die Kontrolle über den Activision-Account zu übernehmen und die damit verknüpfte E-Mail-Adresse zu verändern. Die Spieler verlieren dadurch nicht nur all ihren Fortschritt in CoD: Warzone, sondern auch all die Gegenstände, die durch Mikrotransaktionen erworben wurden.

Wie Motherboard berichtet, hätten sich die Hacker in einigen Fällen sogar bei den Spielern gemeldet und eine Zahlung verlangt. Dabei sollen 400 Dollar in Bitcoin überwiesen werden, um den Account zurückzuerhalten. In den meisten Fällen würden die Hacker den Zugang durch erbeutete Passwörter auf einer anderen Website erlangen. Es empfiehlt sich also, Passwörter nicht mehrfach zu verwenden.

Wie hilft Activision den Betroffenen?

Publisher Activision scheint in den Betrugsfällen nur langsam zu reagieren. Ein betroffener Spieler meint, dass auf eine Support-Anfrage überhaupt nicht reagiert wurde. Bei einem zweiten Versuch hieß es dann, die erste Nachricht sei nicht eingetroffen.

Online seien außerdem zahlreiche Angebote von Accounts mit seltenen Waffen-Skins im Wert von mehreren hundert Dollar zu finden. Der Verdacht liegt nahe, dass einige Hacker mithilfe der Accounts Profit machen wollen.

In Call of Duty: Warzone gibt es mehrere Fälle von gestohlenen Accounts. In einigen Fällen werden die Betroffenen danach sogar von den Hackern erpresst. Habt ihr euren Account schon einmal verloren und konnte Activision euch helfen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.