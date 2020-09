Xbox breitet sich aus: EA-Spiele bald kostenlos im Game Pass Ultimate

Auch beliebte Spiele-Reihen von EA halten Einzug im Xbox Game Pass Ultimate. (Bildquelle: EA, Microsoft.)

Das Spieleangebot des Xbox Game Pass bekommt Zuwachs. Schon bald können beliebte EA-Spiele ohne zusätzliche Kosten über das Abonnement gezockt werden.

EA Play wird Teil des Xbox Game Pass

Besitzer des Xbox Game Pass Ultimate und Xbox Game Pass für den PC dürfen sich freuen. Wie Microsoft verkündet, wird die Spielebibliothek des Abonnement-Service um EA Play erweitert. Ohne zusätzliche Kosten. In einem Video auf YouTube präsentieren sie die Neuigkeit:

Bisher umfasst das Spieleangebot bereits 100 Games, welches mit EA Play um weitere 60 Stück erweitert wird. Darunter erstklassige PC- und Konsolen-Spiele wie FIFA 20, Need for Speed: Heat oder auch beliebte Reihen wie Die Sims, Battlefield und Mass Effect.

Damit können die EA-Spiele künftig via Xbox Game Pass auf Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One oder dem PC gezockt werden. Auch Android-Nutzer werden durch den integrierten Streaming-Service xCloud in den Genuss der EA-Titel kommen.

Obendrein gibt es noch exklusive Ingame-Belohnungen, Rabatte für digitale Käufe bei EA und Vorabeinblicke kommender Spiele.

Wann wird EA Play im Game Pass verfügbar sein? Einen genauen Starttermin für die Fusion der beiden Spielebibliotheken ist noch nicht bekannt gegeben worden, Microsoft nennt aber Ende 2020 als Zeitraum.

Microsoft baut den Xbox Game Pass weiter tatkräftig aus und liefert Spielern mit dem kommenden „EA Play“-Zugang ein wirklich attraktives und kostengünstiges Angebot. Zum Ende des Jahres wächst die Spielebibliothek damit auf etwa 160 Titel an.