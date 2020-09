PS5 vorbestellen: Alle bekannten Details zur PlayStation 5 im Überblick

PS5-Vorbestellungen sind mittlerweile in den USA in stark limitierter Form angelaufen. Wir geben euch hier eine Übersicht über bisher bekannten Infos zur Vorbestellung der PlayStation 5 in Deutschland.

Gamer in Deutschland müssen aktuell noch auf die PS5-Vorbestellung warten.

Vorbestellung der PS5: Nachdem Sony den Preis offiziell bekannt gegeben hat, wird die PS5 voraussichtlich vorbestellbar sein.

Vorbesteller der PS5 können nun endlich ein Exemplar der langersehnten Konsole reservieren – aber Gamer sollten sich noch nicht zu früh freuen. Zwar hat Sony auf der offiziellen PS5-Seite die Möglichkeit zur Vorbestellung eröffnet, doch es handelt sich dabei um einen limitierten und in gewisser Weise äußerst skurrilen Prozess.

Zunächst einmal ist die Reservierung ausschließlich für Gamer in den USA mit einem existierenden PSN-Konto möglich. Spieler können ihre PlayStation-ID zur Registrierung eingeben – und falls sie danach von Sony für die PS5-Vorbestellung ausgewählt werden, erhalten sie eine Einladung per E-Mail. Daraufhin müssen die glücklichen Gamer schnell reagieren, denn die Vorbestellungen gelten nur, solange der Vorrat reicht. Pro Person können eine PS5, bis zu zwei Controller, zwei Kameras, zwei Controller-Ladestationen, zwei Headsets und zwei Fernbedienungen vorbestellt werden.

Wären die strikten Begrenzungen auf einige ausgewählte amerikanische Gamer nicht schon kurios genug, sind die "PlayStation 5"-Vorbestellungen auch deshalb so skurril, weil schließlich bisher weder der Preis noch ein Release-Termin bekannt sind. Damit wissen die Gamer also noch gar nicht, wie viel sie für die Konsole und das Zubehör bezahlen müssen und wann sie mit dem Erscheinen rechnen können. Ob Sony diese ungewisse PS5-Vorbestelleraktion auch in Deutschland verfügbar machen wird, muss sich erst noch zeigen.

PlayStation 5 vorbestellen: Sony hält sich bedeckt

Bislang hat sich Sony bezüglich der Kosten der PlayStation 5 noch nicht aus der Reserve locken lassen. Im intensiven Konsolenwettstreit mit Microsoft scheint es beiden Unternehmen äußerst wichtig zu sein, wer zuerst den Preis der neuen Konsole verkündet – und damit dem Rivalen möglicherweise die Gelegenheit zum Unterbieten gibt.

Obwohl sich die beiden Gaming-Giganten bisher über den Preis der PlayStation 5 und den Preis der Xbox Series X ausschweigen, gab es in den vergangenen Monaten fast wöchentlich neue Vermutungen dazu, wie viel die PS5 wohl kosten würde. Viele dieser Meldungen waren jedoch nichts weiter als Gerüchte oder Platzhalter-Preise, die von Händlern auf ihren Webseiten gepostet wurden.

Der Preis der PlayStation 5 ist bisher offiziell noch nicht bekanntgegeben worden. Dies bedeutet jedoch nicht, dass es noch keine Informationen für Vorbesteller der PS5 gibt. In diesem Artikel findet ihr alle aktuellen Infos rund um den Preis und die Vorbestellung der PlayStation 5.

Alle Infos zum Preis und Release von Sonys "Next Gen"-Konsole findet ihr in unserem Übersichtsartikel.

PlayStation 5 vorbestellen: Wie viel wird die Konsole kosten?

Der mögliche Preis der "Next Gen"-Konsole wurde in den letzten Monaten heiß diskutiert. Während die PS4 in ihrem Erscheinungsjahr 2013 für 399 Euro erhältlich war, rechnen Gaming-Insider für die PS5 mit einem höheren Preis. Ausschlaggebend dafür sind die teuren und hochwertigen Bausteine der Konsole.

Bisherige PS5-Leaks bei Amazon, Carrefour und anderen Händlern haben sich als unbestätigte Platzhalter herausgestellt. Industrieweit wird jedoch mehrheitlich von einem voraussichtlichen Preis zwischen 400 und 500 Euro ausgegangen – eine Schätzung, die sich auf die Herstellungskosten der PS5 mit ca. 450 US-Dollar pro Konsole beruft.

Wenn ihr noch mehr über die PlayStation 5 wissen wollt, findet ihr bis zum Release alle weiteren wichtigen Infos und Details in unserem PS5-Übersichtsartikel.

PS5-Vorbesteller: Bei diesen Shops könnt ihr die Konsole kaufen

Sonys neue Konsole werdet ihr auf den "PlayStation 5"-Seiten der folgenden Online-Shops kaufen können:

Wenn ihr auf Nummer sicher gehen wollt und die Konsole noch dieses Jahr ausprobieren möchtet, solltet ihr die PlayStation 5 aber am besten vorbestellen. Mit Blick auf den Release anderer Konsolen ist es schließlich durchaus möglich, dass es gerade um den Erscheinungstermin herum wegen der hohen Nachfrage zu Lieferengpässen kommen könnte.

PS5 vorbestellen: Release-Termin noch vor Weihnachten 2020

Sony wird die PS5 voraussichtlich zum Weihnachtsgeschäft 2020 in die Läden bringen. In der Gaming-Industrie wurde zwischenzeitlich befürchtet, dass sich der Release möglicherweise durch die Coronavirus-Pandemie verzögern könnte – doch das Unternehmen wird die Konsole laut eigener Aussage ganz nach Plan präsentieren können.

PS5-Bundles vorbestellen: Rabatte im Komplettpaket

Konsolenbundles bieten euch die Möglichkeit, gleichzeitig eine Konsole und ein oder mehrere Games gratis obendrauf zu bekommen. Auch Sony wird mit der PS5 zweifellos solche Bundles schnüren und euch damit den perfekten Einstieg ins Next-Gen-Gaming ermöglichen.

Wir werden euch in diesem Artikel immer mit allen Infos zum Vorbestellen der PS5 und der PS5-Konsolenbundles auf dem Laufenden halten, sobald die Deals verfügbar sind.

PS5 vorbestellen: Infos über Sonys Newsletter

Wenn ihr euch darüber hinaus noch über den Release der PS5 informieren wollt, könnt ihr euch zusätzlich natürlich auch bei Sony den Newsletter zur PlayStation 5 abonnieren.

Kennt ihr euch mit Sonys Konsolengeschichte aus? Testet euer Wissen in unserem Quiz!

Worauf freut ihr euch in Bezug auf Sonys PlayStation 5 am meisten? Werdet ihr euch die PS5 vorbestellen oder wollt ihr lieber auf die ersten Erfahrungsberichte warten und dann erst 2021 den Schritt in die nächste Generation wagen? Sagt uns eure Meinung in den Kommentaren!