Springen, schießen oder sportlich sein: Die Woche liefert neue Spiele in drei großen Kategorien. Mit dabei ist eine Sammlung, die für Switch-Besitzer besonders interessant sein dürfte.

Die Releases der Kalenderwoche 38.

Spelunky 2 | 15. September

PS4

Lust auf ein bockschweres Jump'n'Run? Dann dürfte Spelunky 2 genau richtig für euch sein. Gute sieben Jahre nach dem Vorgänger geht es erneut unter Tage und es wird abermals richtig schwer. Auf dem Weg zum Ziel werdet ihr nämlich wie gewohnt oft sterben, auf fiese Fallen treffen, euch in unzählige Geheimnisse verbeißen und vieles mehr. Spelunky 2, so der Macher Derek Yu, sei um einiges größer und dichter als der erste Teil.

Beim Release beachtet bitte Folgendes: Spelunky 2 erscheint zuerst für die PlayStation 4. Eine PC-Version soll allerdings nur wenige Wochen später folgen. Zu den anderen Konsolen gibt es noch keine Ankündigung.

eFootball PES 2021 Season Update | 15. September

PC / PS4 / Xbox One

Konami geht in diesem Jahr einen anderen Weg als Konkurrent EA: Statt einem komplett neuen PES-Teil folgt lediglich ein kostenpflichtiges Update für eFootball PES 2020. Mit an Bord sind aktuelle Spieler- und Vereinskader sowie ein Modus zur verschobenen UEFA Europameisterschaft 2020. Große spielerische Verbesserungen sind hingegen nicht geplant.

Die Entscheidung zum Release eines Updates statt eines neuen Teils hat Konami bewusst gewählt. Das Entwicklerteam möchte sich bereits auf den Nachfolger konzentrieren und spätestens für die nächste Konsolengeneration neuen virtuellen Fußball bieten.

Crysis Remastered | 18. September

PC / PS4 / Xbox One

Für die Nintendo Switch ist der Release von Crysis Remastered bereits einige Wochen her. Nun bedient Entwickler Crytek zusammen mit Saber Interactive auch den PC, die PlayStation 4 und die Xbox One. Dabei erhalten alle drei Versionen aufwändigere Texturen, eine verbesserte Beleuchtung, Unterstützung von HDR und Raytracing. Letzteres gibt es auch für die PlayStation 4 Pro und Xbox One X, denn Crytek setzt dafür auf eine Soft- statt Hardware-Lösung.

Inhaltlich bleibt die Neuauflage nahezu identisch - zumindest in der Einzelspieler-Kampagne. Der Mehrspieler-Modus ist kein Teil der Neuauflage und wird nach aktuellem Plan auch nicht nachgereicht.

Super Mario 3D All-Stars | 18. September

Switch

Mario ist schon seit Ende der 90er Jahre im 3D-Zeitalter angekommen. Nun gewährt Nintendo dem italienischen Klempner eine kleine Zeitreise auf der Nintendo Switch. Mit Super Mario 3D All-Stars landen Super Mario 64, Super Mario Sunshine und Super Mario Galaxy auf der aktuellen Nintendo-Hardware. Große Änderungen in Sachen Technik dürft ihr allerdings nicht erwarten. Dafür gibt es einen integrierten Musikplayer mit Audiostücken aller drei Spiele.

Mario kommt in dreifacher Form auf die Nintendo Switch:

Der große Knackpunkt beim Release der Neuauflage: Sie ist nur bis zum 31. März 2021 verfügbar. Das gilt sowohl für die Einzelhandelsversion als auch für die digitale Version im eShop. Wer also Lust auf die drei Marios hat, darf sich nicht allzu lange Zeit nehmen.

WWE 2K Battlegrounds | 18. September

PC / PS4 / Xbox One / Switch / Stadia

In diesem Jahr gibt es keine realitätsnahe Umsetzung von WWE. Stattdessen hat sich 2K Games mit Saber Interactive ganz dem Arcade-Genre gewidmet und liefert WWE 2K Battlegrounds ab. Das kann zwar ebenfalls auf ein prallgefülltes Lizenzpaket zugreifen, aber setzt bei der Darstellung der Charaktere, der Umgebung und den Kampftricks auf eine stilisierte Grafik.

Zum Release wird WWE 2K Battlegrounds eine Einzelspieler-Kampagne, einen Exhibition-Modus und King of the Battleground im Mehrspieler-Modus bieten. Zudem sind Online-Turniere mit anderen Spielern möglich. In der Battleground-Herausforderung könnt ihr wiederum als Spieler ganz unten anfangen und euch Stück für Stück nach oben kämpfen.

Fußball oder Wrestling, Hüpfen mit Mario oder der Spelunky-Familie oder aber doch lieber einen ehemaligen Shooter-Giganten einen Besuch abstatten: Auf welches Spiel freut ihr euch in der kommenden Woche am meisten?