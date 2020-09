Minecraft: Spieler baut die wohl leckerste Treppe der Welt

Minecraft-Spieler greift nach den Sternen- mit Kuchen.

Minecraft-Fans arbeiten ständig an neuen verrückten Bauwerken. Auf Reddit zeigt einer von ihnen jetzt, wie er eine unglaubliche Himmelstreppe baut. Einer der Hauptbestandteile ist dabei ein Kuchen.

Wie funktioniert die Kuchentreppe in Minecraft?

Treppen in Minecraft bestehen normalerweise aus Holz oder Stein. Der Reddit-Nutzer "nowitscleanandheavy" ist jedoch der Meinung, dass die Blöcke zu viel Platz verschwenden. Er benutzt lieber Kuchen und andere ungewöhnlichen Gegenstände.

Sein Video hat inzwischen mehr als 117.000 Upvotes erhalten. Es zeigt, wie er mit seiner Konstruktion, die nur einen Block breit ist, drei Blöcke in die Höhe steigt. Die steilste Treppe in Minecraft besteht dabei aus: Einem halben Quarz-Block, einer Truhe, einer Glocke, einer Glasscheibe, einem beinah aufgegessenen Kuchen und zuletzt aus einer hochgeklappte Falltüre.

Übereinander ergeben die Gegenstände eine steile Treppe, die ihr hinaufgehen könnt. Es wäre allerdings leichter, einfach eine Leiter zu benutzen. Wenn ihr auch im echten Leben gerne mit Blöcken spielt, können wir euch Minecraft LEGO auf Amazon empfehlen.

Was bringt die Kuchentrepe?

Im Anschluss beweist der erfinderische Spieler die Effizienz seiner Konstruktion, indem er nach den Sternen greift. Auf einer gigantischen Treppe aus Glocken, Glas und Kuchen steigt er in den Himmel hinauf.

Auch in den Kommentaren unter dem Video wird sein Einfallreichtum bewundert. Die große Treppe beweist außerdem, dass die Kuchentreppe in manchen Fällen effektiver als eine Leiter ist, da sich der Spieler darauf deutlich schneller bewegt. Besonders schön sieht sie zwar nicht aus, aber dafür ist sie lecker.

Ein Minecraft-Spieler erfindet eine leckere Treppe, die teilweise aus Kuchen besteht. Dadurch können in Windeseile hohe Bauwerke erklommen werden. Was sagt ihr zu der Konstruktion? Besucht gerne unsere Facebook-Seite und schreibt es uns dort in die Kommentare.