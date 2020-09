PlayStation 5: Sony passt den Preis jetzt an Xbox an

Sony passt den Preis der PS5 wohl an – Xbox ist der Grund dafür. (Bildquelle: Sony, Microsoft.)

Eigentlich sollte die PS5 wohl wesentlich teurer als die Xbox Series X werden. Jetzt sieht sich Sony zum Handeln gezwungen und senkt den Preis der kommenden Konsole.

Die PlayStation 5 wird mit großer Spannung erwartet. Damit ihr euch jetzt schon auf echtes "Next Gen"-Gaming freuen könnt, findet ihr in diesem Artikel alle bisher bekannten Infos zum Release und Preis der PS5 – und natürlich könnt ihr euch hier auch die besten Bilder zum Design PlayStation 5 anschauen.

Preis und Release der PS5



• Der Preis der PlayStation 5 ist noch nicht offiziell bekannt gegeben worden. Experten gehen davon aus, dass der Preis der PS5 etwa 499 Euro und der Preis der PS5 Digital Edition rund 399 Euro betragen werde.



• Das Release-Datum der PlayStation 5 ist ebenfalls noch nicht bekannt. Sony hat das Weihnachtsgeschäft 2020 als Release-Zeitraum angegeben. Experten grenzen den Veröffentlichungszeitraum auf November 2020 ein.

Preis: Wie viel wird die PlayStation 5 kosten?

Sony selbst hat immer noch keine offizielle Aussage zum Preis der PlayStation 5 getätigt. Wie Gamereactor berichtet, wird jetzt aber bekannt, dass Sony eigentlich einen wesentlich höheren Preis als Konkurrent Microsoft vorgesehen hatte. Die Xbox Series X und die Xbox Series S haben erst kürzlich ihre Preisschilder erhalten und gehen mit 499 Euro und 299 Euro ins Rennen.

Laut diverser Quellen soll Sony seinen intern festgelegten Preis jetzt an den der Xbox-Modelle angepasst haben. Demnach werde die PS5 ebenfalls für 499 Dollar und die digitale Version für 399 Dollar erhältlich sein.

Wie hoch Sony den Preis für die PS5 eigentlich angesetzt hatte, wird aufgrund des anhaltenden Schweigens wohl ein Geheimnis bleiben.

Wenn der Startschuss für Vorbestellungen gegeben wird, informieren wir euch in unserem Vorbesteller-Artikel darüber, wo ihr die besten Angebote erhaltet.

Release: Wann erscheint die PlayStation 5?

Ein offizielles Erscheinungsdatum für die PS5 steht noch nicht fest. Allerdings hat Sony bestätigt, dass die Konsole Ende 2020 erscheinen wird. Wie für den Verkauf von Konsolen gewohnt, könnt ihr sehr wahrscheinlich mit dem Weihnachtsgeschäft ab November rechnen.

Ein Reddit-User namens Kgarvey sorgt jetzt allerdings mit einem Thread für wilde Spekulationen. Laut der offiziellen Seite von Activison, werde Call of Duty: Black Ops Cold War für die PS5 an zwei unterschiedlichen Zeitpunkten veröffentlicht werden. In den Vereinigten Staaten und Kanada solle der Shooter zum Weihnachtsgeschäft 2020 erscheinen, wogegen der Rest der Welt erst zum Ende 2020 in den Genuss des Spiels wird kommen dürfen.

Daraus schließt Kgarvey, dass ein global versetzter Release der PS5 damit zusammenhängen könnte. Demnach würde die Konsole in Nordamerika und Kanada bereits im November erscheinen, wogegen der internationale Release im Dezember folgen solle. Ob sich diese Theorie bestätigen wird, wird Ende des Jahres gelüftet werden.

PS5: Wann ist die nächste Vorstellung der PlayStation 5?

Auch wenn eine weitere Ankündigung zur PS5 nicht mehr lange auf sich warten lassen dürfte, lässt Sony die Spieler weiter im Dunkeln tappen. Bisher sich keine geplanten Events zur Konsole bekannt.

Sony hat am 11. Juni alle Wartenden erlöst und endlich die PS5 enthüllt. Während des Livestream-Events mit dem Namen "Die Zukunft des Gaming" hat der japanische Hersteller exklusive Einblicke in die kommenden PS5-Spiele gegeben und ebenfalls den DualSense-Controllers in Szene gesetzt. Das letzte PS5-Event könnt ihr euch in voller Länge auf YouTube ansehen:

PS5: Wie ist das Design der PlayStation 5?

Sony wagt einen ungewohnt großen Sprung beim Aussehen der PS5. Während von der PS2 an, alle Folgemodelle dem klassischen schwarz treugeblieben sind, überrascht die Next-Gen-Konsole in strahlendem weiß.

Nur der schwarze Mittelteil und die typisch blaue Beleuchtung brechen das weiße Bild. Allgemein kann gesagt werden, dass das Gehäuse der PS5 sehr futuristisch und modern wirkt. Ihr könnt das Design der PS5 auch in diesem Hardware-Trailer nochmal genau unter die Lupe nehmen:

Die Veränderung lädt Konsolen-Fans natürlich dazu ein, heiß über das Design zu diskutieren. Die Community zieht die Konsole, wie es bei Memes üblich ist, ordentlich durch den Kakao und zeigt einige beeindruckende Eigenkreationen.

PS5: Aktuelle Bilder der PlayStation 5

Falls ihr euch die PS5 nochmal in all ihren Details ansehen wollt, haben wir euch aktuelle Bilder der Konsole zusammengesucht. Das Aussehen der PS5 unterscheidet sich in einer normalen und einer digitalen Edition:

Die PS5 wird die größte auf dem Markt befindliche Konsole werden.

Ihr möchtet wissen, wie sich die PS5 horizontal in eurem Regal machen würde? Laut diesem Bild müsst ihr auf jedenfall einen Standfuß parat haben:

Spieler fürchteten, dass die große PS5 keinen Platz findet, Sony hat eine horizontale Lösung.

Um die Lüftung der PS5 braucht ihr euch keine Sorgen zu machen, die großen Schlitze oben an der Konsole und auch die blaue Beleuchtung sind sehr stimmig. Bei den Details hat sich Sony besondere Mühe gegeben, wie auf diesem Bild gut zu erkennen ist:

Die besondere Oberfläche der PS5 ist ein echter Hingucker und zeigt die Mühen der Designer.

Ihr möchtet wissen, wie die Anschlüsse auf der Frontseite der PS5 platziert sind? Hier habt ihr einen genauen Blick darauf:

Die Standard-Edition hat nicht nur die Anschlüsse, sondern auch das Blu-Ray-Laufwerk auf der Frontseite.

PS5: Welche Informationen & Details zur PlayStation 5 sind bekannt?

Das Wichtigste für eine Konsole ist natürlich die Spiele-Auswahl. Welche Launch-Spiele sind dabei? Und auf welche Spiele könnt ihr euch auch danach freuen? Sony setzt ganz auf Exklusivspiele, um die Möglichkeiten der PS5 voll auszureizen. Neben den offiziell im PS5-Event gezeigten Spielen, ist eine Liste veröffentlicht worden, die ganze 38 Spiele mit unter anderem Dragon Age 4, Battlefield 6 und weiteren Games aufführt.

Wie sieht es mit der Abwärtskompatibilität der PS5 aus? Sony hat bisher nur die Kompatibilität der PS4 bestätigt. Zum Start werdet ihr die 100 beliebtesten Games der vergangenen Generation spielen können.

Sony möchte diese Auswahl über die Zeit allerdings auf alle 4.000 PS4-Spiele erweitern. Wie die Chancen für die PSX, PS2 und PS3 aussehen?

Ein Patent macht Hoffnung, dass ihr auch alte Klassiker auf eurer brandneuen PS5 genießen könnt.

Sehen wir uns das jetzt in die andere Richtung an – könnt ihr eure PS4-Spiele auf der PS5 zocken? Sony unterstützt diese Maßnahme und ermutigt Entwickler ebenfalls dazu, hat im Gegensatz zu Konkurrent Xbox Series X aber noch kein verlässliches Konzept vorgestellt, das kostenlose Upgrades unterstützt.

Um die kommenden Spiele der PS5 ordentlich zu genießen, braucht es natürlich eine bombastische Grafik, und da weiß Sony abzuliefern. Eine kürzlich erschienene Tech-Demo zur Unreal Engine hat unter Beweis gestellt, dass ihr euch auf eine traumhafte Grafik freuen könnt.

Möglich wird die Leistung der PS5 durch die verbaute Technik innerhalb der Konsole. Besonders die unglaubliche Schnelligkeit und damit verkürzte Ladezeiten, werden die PS5 attraktiv machen. Dies ist durch eine ultraschnelle SSD möglich. Daneben ist Sony darauf bedacht, ordentlichen Sound zu bieten und arbeitet dafür mit einer Technologie namens Tempest Engine. Dadurch sind detaillierte Soundeffekte in 3D-Audio möglich.

Nach der Enthüllung der PS5 und dem "Die Zukunft des Gaming"-Event sind auf jeden Fall schon einige Fragen zur Konsole beantwortet worden. Eine brennende Frage, nämlich zum Preis der PS5, ist weiterhin offen.