Gewinnspiel: Holt euch Gratis-Keys für eure Helden in Metin2

Vor 16 Jahren wurde das MMO Metin2 (ja, die Schreibweise ist richtig so) veröffentlicht. Bis heute erfreut sich das gigantische Spieleuniversum großer Beliebtheit und wächst sogar noch weiter! Wir geben euch den Anreiz, euch auch mal daram zu versuchen.

Das "Free 2 Play"-MMO Metin2 ist in der bedrohlichen Welt des Drachengottes angesiedelt, wo ihr aufregende Kämpfe gegen gefährliche Kreaturen und legendäre Bosse bestreitet. Die mittelalterliche, asiatisch angehauchte Welt zieht nach wie vor tausende Abenteuerlustige auf der ganzen Welt in ihren Bann. Den Download findet ihr hier auf der offiziellen Spielseite.

Das jüngste Kapitel der spannenden Geschichte von Metin2 hält allerlei neue Herausforderungen und Gefahren bereit. Mit der Erweiterung Conquerors of Yohara gibt es nun wieder neue, geheimnisvolle Zonen mit harten Bossen und Dungeons zu entdecken. Veteranen dürfen sich dabei über das Champion-System freuen, das Spielern auf Level 120 ermöglicht, neue Kräfte zu erlernen. Aber auch Neueinsteiger kommen voll und ganz auf ihre Kosten. Aber lassen wir doch den Launch-Trailer selbst sprechen:

Jetzt kommt aber erst das Beste: Zehn von euch können einen Code gewinnen, der eine Reihe ganz spezieller Spielgegenstände in Metin2 freischaltet. Darunter beispielsweise wunderschöne Rüstungsteile, mächtige Elixiere und noch vieles mehr, womit ihr euren Helden in Metin2 ausstatten könnt. Na? Na? Seid ihr schon auf den Geschmack gekommen? Nun, dann lest schnell weiter!

Ich muss das haben! Was soll ich tun?

Wenn ihr einen der zehn Codes gewinnen wollt, müsst ihr uns nur die richtige Antwort auf die folgende Frage schicken, schon nehmt ihr automatisch an der Verlosung teil:

Worum handelt es sich eigentlich bei dem namensgebenden Metin?

a) Metin ist ein legendärer Krieger, der selbst aus dem Jenseits noch die Welt behütet.

b) Metin ist ein verbotenes Buch, das überaus mächtige, aber dunkelste Magie beinhaltet.

c) Metin ist ein Meteorit, der auf der Welt einschlug und so das einstige Kaiserreich spaltete.

d) Metin ist ein Clan werwolfähnlicher Kreaturen, die im Spiel die Welt terrorisieren.

Schickt uns eure Antwort per E-Mail an die Adresse aktion@spieletipps.de und achtet dabei bitte unbedingt auf folgende Regeln:

Schreibt in die Betreffzeile das Kennwort "METIN2".

Vergesst nicht, eure Antwort in der Mail anzugeben.

In diesem Fall ist die Angabe eurer Namen und Adressen nicht nötig. Wenn ihr als Gewinner ermittelt werdet, erhalten ihr den Key per Mail. Ihr dürft aber gerne Hallo sagen. :)

Bitte achtet auf Vollständigkeit, es ist wirklich nicht schwer. Unvollständige Einsendungen scheiden leider aus, selbst wenn sie gezogen werden. Einsendeschluss ist Sonntag, der 20. September um 23.59 Uhr.

Die Gewinner werden unter allen richtigen Einsendungen ausgelost und per Mail über den Gewinn benachrichtigt.

Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erklärt ihr euch damit einverstanden und bestätigt, dass ihr die Teilnahmebedingungen und die Datenschutzbedingungen gelesen und akzeptiert habt. Alle personenbezogenen Teilnehmerdaten werden spätestens 30 Tage nach Ablauf des Gewinnspiels aus unseren aktiven Systemen gelöscht.

Nun legt aber los! Die Keys gewinnen sich nicht von allein! Wir wünschen euch viel Spaß bei der Teilnahme und drücken euch allen schon mal ganz fest die Daumen.