2 Jahre altes Indie-Spiel erobert plötzlich Twitch und Steam

Ein Indie-Spiel wird zum Überraschungserfolg auf Steam und Twitch.

Ein simples Indie-Game kann zwei Jahre nach seinem Release noch einmal einen gewaltigen Erfolg feiern. Sowohl auf Steam, als auch auf Twitch ist das Partyspiel ein Hit und begeistert Spieler und Zuschauer.

Warum geht es in dem Indie-Hit?

Das Multiplayer-Partyspiel Among Us folgt einem einfachen Konzept: Eine kleine Gruppe Raumfahrer ist auf einem Schiff gefangen. Einer von ihnen jedoch ein Mörder. Es liegt nun an euch den Übeltäter zu identifizieren, bevor er all seine Opfer ausgeschaltet hat.

Auf Twitch ist Among Us inzwischen eines der meistgeschautesten Spiele. Laut der Website TwitchTracker überholt das Indie-Spiel inzwischen sogar League of Legends und Fortnite. In den letzten sieben Tagen schauten durchschnittlich mehr als 200.000 Nutzer den Streamern dabei zu, wie sie versuchten zu überleben oder ihre Freunde auszuschalten. Den aktuellen Höchsthand erreichte es am 13. September mit einer Zuschauerzahl von 443.048.

Steam-Spieler feiern Among Us

Die Statistiken auf der Website Steamcharts beweisen, dass es auch Spaß macht, Among Us selbst zu spielen. Obwohl es bereits im November 2018 erschien, startet es erst jetzt richtig durch. In den letzten 24 Stunden spielten zur Hochzeit mehr als 245.000 Nutzer. Der aktuelle Höchststand liegt bei 306.128 Spielern.

Among Us kostet auf Steam 3,99 Euro. 93 Prozent der Nutzerrezensionen sind dabei positiv. Die Spieler sind sich einig, dass die Runden extrem viel Spaß machen. Gleichzeitig empfehlen sie jedoch, nur zuzuschlagen, wenn ihr bereits eine Gruppe aus Freunden habt, mit denen ihr zocken könnt. Mit fremden Spielern würde das Rätselraten deutlich schlechter funktionieren.

Das Indie-Spiel Among Us feiert auf Steam und Twitch gewaltige Erfolge. Dabei ist es nicht gerade neu, sondern ist bereits vor zwei Jahren erschienen.