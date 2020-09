Heißersehnte Final Fantasy-Spiele sollen für PS5 angekündigt werden

Nicht nur Cloud und Tifa sind bereit für ein neues Final Fantasy.

Zwei „Final Fantasy“-Spiele, auf die die Fans schon lange warten, sollen endlich bei der morgigen PS5-Präsentation vorgestellt werden. Dabei kommen die Hinweise darauf nicht von irgendwoher, sondern vom Produzenten der Serie selbst.

Morgen um 22 Uhr deutscher Zeit will Sony wieder Neues zur PlayStation 5 vorstellen – darunter vermutlich den Preis der PS5 und der digitalen Version sowie neue Spiele. Letzteres könnte neuen Hinweisen zufolge auch zwei „Final Fantasy“-Spiele beinhalten, auf die Fans schon warten. Die Rede ist hier zum einen vom zweiten Teil von Final Fantasy 7 Remake und dem neuesten Ableger der Serie: Final Fantasy 16.

Vier Jahre ist die Veröffentlichung von Final Fantasy 15 nun her, doch endlich könnte das Warten der Fans morgen ein Ende haben. Nicht nur hat sich Square Enix vor kurzem einen Twitter-Account für Final Fantasy 16 gesichert, nun twitterte „Final Fantasy“-Manager und Produzent Shinji Hashimoto auch noch vor Vorfreude über das anstehende PS5-Event.

Der Retweet wurde schnell wieder gelöscht, doch der Account PS5Countdown konnte einen Screenshot vom Original-Post sichern und neu hochladen:

Square Enix executive officer and Final Fantasy brand manager Shinji Hashimoto reacted enthusiastically about the #PS5 Showcase event, then quickly deleted the tweet—sparking new rumors that FF16 will be announced for #PS5 on Wednesday 👀 (Keep In Mind A @FF16_JP Account Is Up) pic.twitter.com/tOmQZ3CQJe