PlayStation 5: Preis, Release, Final Fantasy 16, God of War: Ragnarök und mehr vom Showcase

Spider-Man schwingt wieder: Noch dieses Jahr geht es für Miles Morales auf der PlayStation 5 los.

Preis, Releasetermin und viele Spiele: Sony hat im Rahmen eines Showcase-Events die Hosen der PlayStation 5 heruntergelassen. Wir fassen für euch die Highlights zusammen.

Microsoft hat zuletzt wieder vorgelegt, jetzt zieht Sony nach. In einem großen Showcase-Event hat das japanische Unternehmen die letzten großen Details der kommenden PlayStation 5 verraten. Vom Preis über den Release bis hin zu kommenden Spielen war alles dabei.

Preis und Release

Das Wichtigste für alle Spieler vorab: Die PlayStation 5 erscheint am 19. November. In den USA, Japan und einigen anderen ausgewählten Ländern erfolgt der Release schon am 12. November.

Das sind die Preise für die beiden PlayStation-5-Konsolen, die noch dieses Jahr erscheinen.

Preislich geht Sony den erwarteten Weg:

Die PlayStation 5 Digital Edition gibt es für 399,99 Euro

Die PlayStation 5 mit Blu-Ray-Laufwerk gibt es für 499,99 Euro

Final Fantasy 16

Die erste Überraschung hat es direkt zum Anfang gegeben: Square Enix kündigte mit einem ersten Trailer Final Fantasy 16 an. Viele Details wollten die Entwickler zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht verraten. Das folgende Material stammt übrigens vom PC, der leistungstechnisch auf dem Niveau der PlayStation 5 sein soll:

Einen Releasetermin gibt es nicht. Laut Square Enix wird es die Entwicklung noch eine ganze Zeit lang dauern. Erscheinen soll Final Fantasy 16 für den PC und die PlayStation 5. Die Xbox bleibt offenbar dieses Mal außen vor.

Hogwarts Legacy

Lange hat es Gerüchte gegeben, nun ist es offiziell: Warner Bros. und Avalanche arbeiten an Hogwarts Legacy, einem Open-World-Action-Rollenspiel in der Welt von Harry Potter. Hogwarts Legacy spielt jedoch weit vor den Ereignissen des berühmten Zauberlehrlings. Im 19. Jahrhundert erlebt ihr eine komplett neue Geschichte mit eurem eigenen Charakter:

Der Release von Hogwarts Legacy ist für 2021 und für den PC, die PlayStation 4 und 5 und die Xbox-Familie geplant.

God of War: Ragnarök

Eine Stimme, die sofort erkannt wird: Sony hat das Event genutzt, um den Nachfolger zu God of War anzukündigen. God of War: Ragnarök, so der bisherige Name, soll 2021 erscheinen:

Außer dem Teaser gibt es aber bislang noch absolut keine Informationen dazu.

Resident Evil: Village

Auf dem ersten PS5-Event hat Capcom das neue Resident Evil angekündigt, jetzt gibt es einen weiteren Trailer. Dieser gewährt neue Einblicke in Resident Evil Village:

Zu einem genauen Releasetermin schweigt der japanische Entwickler aber weiterhin. Lediglich 2021 soll es soweit sein.

Call of Duty: Black Ops Cold War

Nachdem sich zuletzt alles um den Mehrspieler-Modus von Call of Duty: Black Ops Cold War gedreht hat, stellt Entwickler Raven Software nun die Singleplayer-Kampagne vor. Einen ersten Eindruck vom Action-Gewitter gibt es im Trailer:

Allzu lange müsst ihr auf das neue Call of Duty nicht warten. Bereits im November geht es auf allen erdenktlichen Plattformen abzüglich der Nintendo Switch los.

Spider-Man: Miles Morales

Ein Launch-Titel wie er im Buche steht: Spider-Man: Miles Morales wird noch dieses Jahr für die PlayStation 5 erscheinen. Das neue Abenteuer mit dem jüngeren Spider-Man-Protagonisten bleibt sich dabei ziemlich treu:

Wie schon im Vorgänger dürft ihr euch erneut durch eine offene Welt schwingen und euch in direkten Konfrationen mit verschiedenen Gegnern messen. Natürlich hat Miles Morales einige neue Tricks auf Lager, die definitiv einen Blick wert sind.

Devil May Cry 5: Special Edition

Capcom hat noch ein zweites Spiel im Gepäck, wobei es sich dabei mehr um eine Erweiterung handelt. Die Devil May Cry 5: Special Edition befindet sich auf dem Weg. In der erweiterten Version von Devil May Cry 5 könnt ihr fortan Vergil spielen.

Die Special Edition von Devil May Cry 5 erscheint am Releasetag der jeweiligen Konsole für PlayStation 5 und Xbox Series X. Ein DLC für die PS4-, "Xbox One"- und PC-Version von Devil May Cry 5 soll zu einem späteren Zeitpunkt folgen.

Demon's Souls

Ein Release wird es in diesem Jahr noch geben: Das Remake von Demon's Souls ist nahezu fertig. In einem neuen Trailer zeigen die Entwickler erste Spielszenen der Neuauflage:

Das Team von Bluepoint Games arbeitet zusammen mit Sony Japan seit bald drei Jahren an der Neuauflage des einstigen "From Software"-Hits. Der Release steht nun allerdings kurz bevor.

PlayStation Plus Collection

Mit dem Release der PlayStation 5 startet Sony außerdem die PlayStation Plus Collection. Besitzer einer PlayStation 5 mit aktiven PS-Plus-Abo können darüber ausgewählte PS4-Spiele auf ihre Konsole ohne weitere Zusatzkosten herunterladen.

Den Anfang bilden die folgenden Spiele:

God of War

The Last of Us: Remastered

Uncharted 4: A Thief's End

Infamous: Second Son

The Last Guardian

Rachet & Clank

Persona 5

Detroit: Become Human

Bloodborne

Until Dawn

Batman: Arkham Knight

Fallout 4

Battlefield 1

Monster Hunter World

Final Fantasy 15

Mortal Kombat 10

Resident Evil 7

Damit hat nun auch Sony die wichtigsten Infos der PlayStation 5 offen gelegt. Im November wird es demnach besonders heiß: Mit der Xbox Series X und Series S sowie der PS5 erscheinen gleich zwei beziehungsweise drei neue Konsolen inklusive zahlreichen neuen Spielen.