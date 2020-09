Minecraft-Boss hat keine Chance gegen Bienen. Bildquelle: Getty Images/ solarseven

Sowohl im echten Leben, als auch in Minecraft, solltet ihr euch besser nicht mit Bienen anlegen. Ein virales Video auf Reddit zeigt, wie selbst der gefährlichste Boss in Minecraft von den viereckigen Insekten besiegt wird.

Wie besiegen Bienen einen Minecraft-Boss?

Seit dem 1.15-Update gibt es in der Java-Version von Minecraft summende Bienen. Reddit-Nutzer "Obetoneira" zeigt jetzt, wie gefährlich die Insekten sind. Einem riesigen Schwarm gelingt es sogar, den mächtigen Wither zu bezwingen.

Obwohl die Bienen harmlos aussehen, solltet ihr sie besser nicht provozieren. Wenn ihr eine Biene sehen würdet, die so groß ist, wie euer Kopf, wollt ihr bestimmt auch nicht, dass sie euch sticht. Der Wither lernt diese Lektion zu spät und tötet einige der summenden Tierchen.

Dadurch hat er jedoch den Schwarm geweckt. "Obetoneira" öffnet eine nahe Holzbox, aus der sogleich hunderte wütende Bienen strömen. Nun versucht der Wither zu fliehen, doch der Bienen Tornado lässt nicht locker.

YouTuber zeigt Ausgang des Duells

Das Video hat auf Reddits bereits mehr als 60.000 Upvotes erhalten. Leider zeigt es nicht, wie der epische Kampf letztendlich ausgeht. Schließlich ist der Wither ein mächtiger Gegner, der eine Menge Schaden austeilt und sich selbst heilen kann. Trotzdem lässt sich erkennen, dass der Schwarm stärker ist und ihm kontinuierlich Schaden zufügt.

Der YouTuber "Boffy" hat ebenfalls versucht, den Boss mithilfe von Bienen zu besiegen. Am Ende des Videos kommt es zum Kampf zwischen den ungleichen Gegnern. Diesmal ist auch das Finale zu sehen. Die „kleinen“ Insekten schaffen es tatsächlich das Monster zu vernichten.

Eine riesiger Schwarm Bienen schafft es den stärksten Boss in Minecraft zu besiegen. Die epische Musik untermalt das Duell dabei perfekt.