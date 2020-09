Witcher im Weltall: Frühere CD Projekt-Entwickler stellen Scifi-RPG vor

Die ersten Bilder verbinden SciFi mit einem Retro-Look aus dem Kalten Krieg.

Ehemalige Entwickler des polnischen Studios CD Projekt RED haben sich zusammengefunden und ihr erstes Spiel vorgestellt. Die ersten Bilder zeigen ein retro-futuristisches Setting im Weltall.

Für das neugegründete Entwicklerstudio Starward Industries haben sich unter anderem Entwickler von Witcher 3 und Cyberpunk 2077 zusammengefunden. Als ihr erstes gemeinsames Projekt haben sie jetzt "The Invincible" vorgestellt. Es handelt sich dabei um ein "Next Gen"-Spiel, welches ein Retro-Scifi Setting aus dem Kalten Krieg abbildet und den Spieler als Astronauten einen fremden Planeten erkunden lässt.

The secret is out. The project is revealed.



Here is The Invincible. A first-person single-player Sci-Fi thriller set in a retro-future timeline.



Coming to PC, #PS5, and #XboxSeriesX in 2021.



See more of The Invincible on Steam: https://t.co/C9JMI24DNo pic.twitter.com/7GVhmVfxOK