Der Lieferservice von Burger King bringt euch jetzt Bonus-Inhalte und XP.

CoD: Warzone und Burger King bringen euch in einer Kooperation exklusive neue Inhalte und zeitlich begrenzt mehr XP. Dafür müsst ihr nur etwas zu Essen bestellen.

Call of Duty: Erfahrungspunkte durchs Essen

Essen nach Hause bestellen ist gerade beliebter als je zuvor. Durch eine Zusammenarbeit mit Burger King bekommt ihr durch eine Bestellung nach Hause einen von drei Bonus-Inhalten sowie 180 Minuten die doppelte Menge an Erfahrungspunkten in CoD: Warzone. Die ganze Aktion geht bis zum 6. Oktober 2020.

Um von diesem Angebot zu profitieren, müsst ihr euch zunächst etwas beim Lieferservice von Burger King nach Hause bestellen. Den Code, welchen ihr dabei erhaltet, könnt ihr anschließend auf der Call of Duty-Website einlösen.

Burger King und CoD: Warzone machen gemeinsame Sache - neben Kalorien könnt ihr jetzt auch Erfahrungspunkte für den "Battle Royale"-Modus sammeln. So könnt ihr euch in CoD: Warzone zum Sieg kämpfen und im Ladebildschirm in den Burger beißen!