YouTuber trickst Hacker aus - statt Cheats gibt es sadistische Strafen

YouTuber lockt Hacker in eine Falle. Bildquelle: ScriptKid

Ein YouTuber gibt Hackern endlich das, was sie verdient haben. Mithilfe einer Fake-Cheat-Software werden sie gezwungen, sich in den Tod zu stürzen oder sich selbst in Brand zu setzen.

Wieso stürzen sich Hacker von Gebäuden?

So gut wie jedes Spiel mit einem Online-Multiplayer wird irgendwann von Hackern geplagt. Auch in Counter Strike: Global Offensive ist den Betrügern jedes Mittel recht, um zu gewinnen. Dabei haben sie jedoch nicht mit "ScriptKid" gerechnet.

Der YouTuber hat keine Kosten und Mühen gescheut, um die Hacker auszutricksen. Zunächst programmiert er eine eigene "kostenlose Cheat-Software" und bewirbt sie im Internet. Seine Opfer wissen jedoch nicht, dass sie nach dem Download jede Chance auf einen Sieg vergessen können.

Satt übernatürlicher Fähigkeiten beinhaltet die Software sadistische Strafen. Gleichzeitig schickt sie eine Aufnahme der Runde an „ScriptKid“. In einem seiner neusten Video zeigt er jetzt, wie er die Betrüger quält, die nicht wissen, wie ihnen geschieht.

Fake-Cheat-Software bringt sadistische Strafen

Zu den Strafen gehört beispielsweise, dass sie ein Klopfen hören, wenn sie eine Tür öffnen wollen, oder dass ihre Waffe keine Kugeln mehr abfeuert aber trotzdem weiterhin Schussgeräusche macht. Eine wahre Meisterleistung ist jedoch die "Gedankenkontrolle":

Dabei verlieren die Hacker die Kontrolle über ihre Spielfigur, sobald sie einen bestimmten Teil der Karte betreten. Danach stürzen sie sich von Gebäuden oder werfen ihre Waffe weg. Die Cheater selbst sehen nur einen Blendeffekt und können sich danach wundern, was aus ihrer Waffe geworden ist.

Vor zwei Monaten hat "ScriptKid" bereits eine ähnliche Aktion gestartet. Dabei waren die Hacker gezwungen, einen Molotowcocktail vor sich zu werfen. Danach konnten sie sich nicht mehr bewegen.

Findet heraus, welcher nervige Gaming-Charakter ihr seid

Ein YouTuber trickst Hacker mit einer falschen Cheat-Software aus, die den Sieg unmöglich macht. Besonders lustig ist es, zu beobachten, wie ihre Teammitglieder auf die plötzliche Unfähigkeit reagieren.