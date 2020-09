PS4-Spieler dürfen bereits vorab den Multiplayer-Modus von Call of Duty: Black Ops Cold War ausprobieren.

Überraschung für Spieler auf der PlayStation 4: Am kommenden Wochenende könnt ihr einen ersten Blick auf den Mehrspieler-Modus von Call of Duty: Black Ops Cold War wagen.

Im Rahmen des großen "PlayStation 5"-Showcase hat Sony nicht nur eine Vielzahl an Spielen vorgestellt und den Preis der PlayStation 5 verraten, sondern für Fans des kommenden Call of Duty: Black Ops Cold War auch eine kleine Überraschung parat. Exklusiv auf der PlayStation 4 wird es bereits in wenigen Tagen eine kostenlose Multiplayer-Alpha geben.

CoD: Black Ops Cold War mit Alpha-Termin

Die Alpha-Version enthält einen Teil des Multiplayer-Modus von Call of Duty: Black Ops Cold War, den die Entwickler vor kurzem vorgestellt haben. Der Download ist dabei für PS4-Spieler völlig kostenlos, nicht einmal ein PS-Plus-Abo wird benötigt. Die wichtigsten Termine:

Download-Start: 17. September, ab 17:00 Uhr

17. September, ab 17:00 Uhr Start der Alpha: 18. September, um 19:00 Uhr

18. September, um 19:00 Uhr Ende der Alpha: 20. September, um 19:00 Uhr

Für Spieler aus Deutschland gibt es noch eine wichtige Sache zu beachten: Ohne gültiges PS-Plus-Abo müsst ihr aufgrund der USK-Regelung 25 Cent für den Download bezahlen. Call of Duty: Black Ops Cold War richtet sich schließlich nur an erwachsene Spieler.

Bis zum fertigen Release von Call of Duty: Black Ops Cold War dauert es noch ein wenig. Der Ego-Shooter erscheint voraussichtlich am 13. November für PC, PlayStation 4, Xbox Series X und Xbox One. Die PlayStation 5 wird ebenfalls bedient, sobald sie in Europa am 19. November erscheint.