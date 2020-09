Im November erscheint die PlayStation 5. Manche "Händler" wollen daraus aber jetzt schon ein größeres Geschäft machen. Bildquelle: Getty Images / dspn.

Kaum ist die PlayStation 5 vorbestellbar gewesen, war sie auch schon wieder ausverkauft. Auf Ebay führt das zu enormen Preisen, die jenseits von gut und böse sind.

Gestern hat Sony nach langer Wartezeit endlich den Releasetermin und die Preise der PlayStation 5 verraten. Im Zuge dessen ist kurz darauf auch die Vorbestellerphase gestartet, die zahlreiche Spieler überraschend getroffen hat. Immerhin hat das japanische Unternehmen zuvor noch verlauten lassen, dass der Vorbesteller-Termin deutlich vorab kommuniziert wird, so dass jeder eine Chance erhalten soll.

In Deutschland vielerorts bereits vergriffen

Daraus ist allerdings nicht wirklich etwas geworden. Kaum war der PS5-Showcase beendet, haben Händler erste Vorbestellungen angenommen. Wer zu dem Zeitpunkt schon am schlafen war, durfte am Morgen in die Röhre gucken: Bei zahlreichen Online-Händlern wie Amazon, Media Markt oder Saturn ist die Konsole innerhalb kurzer Zeit vergriffen gewesen.

Wann Nachschub kommt? Ungewiss. Auf unserer Übersichtsseite zur Vorbestellung einer PlayStation 5 halten wir euch auf dem Laufenden.

Auf Ebay explodieren die Preise

Die Ungewissheit und die Angst mancher Spieler davor, zum Release keine PlayStation 5 zu bekommen, nutzen bereits erste Reseller auf Ebay aus. Wer auf der Verkaufsplattform nach der neuen Sony-Konsole sucht, wird mit Wucherpreisen erschlagen. Für bis zu 900 Euro, also etwas weniger als den doppelten Preis der unverbindlichen Preisempfehlung, wird die PlayStation 5 dort angeboten.

Auf Ebay wird die PS5 bereits sündhaft teuer weiterverkauft. Von solchen Angeboten solltet ihr euch aber fernhalten. Quelle: Ebay.

Bei solchen Preisen zuzuschlagen, ist aber definitiv keine gute Idee, selbst wenn ihr aktuell noch keine Vorbestellung habt. Es ist relativ wahrscheinlich, dass in den nächsten Wochen verschiedene Online-Händler erneut Vorbestellungen zum regulären Preis annehmen werden. Den Ebay-Angeboten solltet ihr keine Chance geben.

Wie sieht die Lage bei euch aus: Konntet ihr eine PlayStation 5 bei einem Händler vorbestellen oder seid ihr ebenfalls leer ausgegangen? Bis zum Release am 19. November ist aber noch ein wenig Zeit, um sich entsprechend vorzubereiten.