Epic Games Store verschenkt 4 Spiele an PC-Spieler

Epic Games Store verschenkt zurzeit das Hacker-Abenteuer Watch Dogs 2.

In den nächsten zwei Wochen können Nutzer des Epic Games Store ganze vier Spiele kostenlos für den PC herunterladen. Dazu gehört unter anderem das Hacker-Abenteuer Watch Dogs 2.

Epic Games schenkt euch Hacker, Jump'n'Run, Fußbälle und Freizeitparks

Im Epic Games Store erhaltet ihr nicht nur Exklusiv-Spiele und interessante Sales, sondern auch jede Woche neue Gratis-Spiele für den PC. Dazu können sowohl Blockbuster als auch Geheimtipps gehören. Der Vorteil: Wenn ihr sie einmal heruntergeladen habt, könnt ihr sie für immer behalten.

Ab jetzt könnt ihr bis zum 24. September einen Fußball-Manager, ein abgedrehtes Jump'n'Run und das beliebte Hacker-Abenteuer von Ubisoft im Epic Games Store kostenlos abstauben.

Danach geht es direkt weiter mit dem dritten Teil einer beliebten Freizeitpark-Simulation, die ihr vom 24. September bis zum 1. Oktober ergattern könnt.

In den nächsten zwei Wochen kommen Hacker-, Hüpf- und Achterbahn-Fans voll auf ihre Kosten. Mit Spannung blicken wir auf Anfang Oktober, wenn Epic Games seine nächsten Gratis-Spiele bekanntgeben wird.

Football Manager 2020, Stick It To The Man oder Watch Dogs 2 - im Epic Games Store könnt ihr für kurze Zeit drei interessante PC-Spiele kostenlos herunterladen. Danach geht es direkt weiter mit Rollercoaster Tycoon 3. Was Gratis-Spiele betrifft, kann es sich immer lohnen, einen Blick in den Epic Games Store zu werfen.