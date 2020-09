Red Dead Online: Spieler stellt traurigen Rekord auf, Fans trösten ihn

Ein Spieler hat in Red Dead Online einen krassen Rekord aufgestellt. Die Communit weiß, durch welche Hölle er dafür gegangen sein muss.

Red Dead Online ist der Multiplayer-Modus von Red Dead Redemption 2.

Ein Spieler hat einen krassen Rekord in Red Dead Online aufgestellt und die Community weiß nicht, ob sie ihn bewundern oder bemitleiden sollte. In jedem anderen Spiel wäre der Rekord belanglos, in Red Dead Online ist er dagegen sehr schwer zu erreichen.

Red Dead Online: Viele haben aufgegeben, er hat es geschafft

Trotz hübscher Open World und realistischem Gameplay konnte sich Red Dead Online gegenüber seinem Bruder GTA Online nie wirklich behaupten. Dennoch schaffte es der Multiplayer-Modus von Red Dead Redemption 2 eine gewisse Fanbase zu behalten, die trotz der geringen Aktivitäten irgendwie Spaß mit Red Dead Online hat.

Ein besonderes Beispiel für außergewöhnliche Fanliebe und Hartnäckigkeit stellt gerade der Reddit-User deer_riffs dar, der kürzlich im Forum einen besonderen Erfolg mit der Community von Red Dead Online geteilt hat. „Ich bin zugleich stolz und beschämt“, kommentiert er sein Siegerfoto.

Der Spieler musste ein Jahr lang ununterbrochen eine Herausforderung pro Tag absolvieren. Keine leichte Aufgabe, wenn man überlegt, dass Red Dead Online über die Zeit kaum Updates erhalten hat und der Spieler keinen Tag auslassen durfte, um diese Herausforderung zu schaffen.

Die Community spricht ihm ihren Respekt und ihr ironisches Mitleid aus. Viele von ihnen sind nicht einmal in die Nähe seines Rekords gekommen. „Ich habe es auf 100 geschafft und mich dann losgeschnitten und bin der glückliche Mann geworden, der ich heute bin“, schreibt Reddit-User AtomiicOne.

Die Community von Red Dead Online bewundert einen Spieler für seinen Anti-Erfolg, der vermutlich erstrebenswert wäre, wenn Entwickler Rockstar auch genügend Aktivitäten für ein Jahr Spielzeit bereitstellen würde. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Situation in Red Dead Online weiterentwickelt. Zuletzt erschien das Naturalist-Update, das die Spieler seltene Tiere jagen lässt.