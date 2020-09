Nintendo Switch: Zwei neue Monster Hunter und vieles mehr angekündigt

Zwei neue Abenteuer bitten Monster Hunter-Fans an die Joy Cons der Switch.

Gleich zwei „Monster Hunter“-Spiele, ein neues Rune Factory und viele andere Games sind für die Nintendo Switch angekündigt worden. Die Nintendo Direct Mini fassen wir hier, mit all ihren wichtigsten Inhalten, für euch zusammen.

Neues Futter für die Nintendo Switch

In der gestrigen Nintendo Direct Mini bot das japanische Spieleunternehmen mal wieder seinen Partnern die Chance mit Neuankündigungen für die Switch zu glänzen. Darunter wurden dieses Mal zwei komplett neue „Monster Hunter“-Spiele, das neue Rune Factory sowie eine Hand voll andere neue Spiele und Portierungen präsentiert.

Monster Hunter Rise

Die Switch bekommt ihr eigenes „Monster Hunter“-Abenteuer. Ab dem 26. März 2021 sollt ihr euch darin mit einem neuen Feature durch die Lüfte schwingen können und neue Monster in einer ungewohnten Umgebung erlegen können. Das Setting ist nämlich in einer wunderschönen, von Japan inspirierten Welt angesiedelt.

Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin

Einen weiteren Ableger der beliebten „Monster Hunter“-Reihe bekommt ihr nur wenige Monate später. Sommer 2021 soll nämlich der „Nintendo 3DS“-Teil „Monster Hunter Stories“ ein Sequel erhalten.

Fitness Boxing 2: Rythm & Exercise

Um auch über die Wintermonate fit zu bleiben will euch Nintendo rhythmisches Boxen ans Herz legen. Zum Beat der Musik sollt ihr ab dem 4. Dezember eure Joy Cons im Takt bewegen können.

Rune Factory 5

Ein neues Harvest Moon im Fantasy-Style soll 2021 für die Hybridkonsole erscheinen. Ihr kümmert euch wieder um eure eigene Farm, lernt die Charaktere der Welt kennen und verdrescht zusätzlich noch eine Menge Monster.

Ori and the Will oft he Wisps

Nachdem hübsche Metroidvania bereits auf anderen Plattformen erschienen ist, kommt es nun auch endlich auf Nintendos Hybridkonsole. Die Portierung könnt ihr euch bereits jetzt im Nintendo eShop holen und direkt loslegen.

Hier könnt ihr euch die Nintendo Direct Mini, samt all ihrer Ankündigungen, noch einmal selbst zu Gemüte ziehen:

Neben den aufgezählten Spielen warten so noch** kleinere Perlen** wie Empire of Sin, Disgea 6: Defiance of Destiny und The Long Dark darauf von euch entdeckt zu werden.

