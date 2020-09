Rundenkämpfe und Basenaufbau - In Empire of Sin könnt ihr euer eigenes Gangster-Imperium errichten.

Mit einem neuen Trailer gewähren Romero Games und Paradox Interactive neue Einblicke in ihr Spiel Empire of Sin. Darüber hinaus ist jetzt auch der Release-Termin für das Mafia-RPG bekannt.

Empire of Sin: Weihnachtszeit ist Gangsterzeit

In Empire of Sin könnt ihr mittels Rundenkämpfen und Basenaufbau euer eigenes Gangster-Imperium im Chicago der 1920er errichten.

Mit einem neuen Trailer zeigen die Produzenten Romero Games und Paradox Interactive nicht nur, wie viele Ballereien und Komplotte in Empire of Sin stattfinden, sondern auch, wann die Spieler endlich loslegen können. Den Trailer könnt ihr euch hier ansehen:

Gründet euer eigenes Gangster-Imperium!

In Empire of Sin könnt ihr ein Business als Basis hochziehen und ein Team aus verschiedenen Experten zusammenstellen, um verschiedene Territorien und Stadteile zu erobern. Der Entwickler verspricht, dass es viele Wege zum Erfolg gibt, egal ob Gewalt, Manipulation oder Diplomatie.

Während ihr Schwächen in der Organisation des Feindes sucht, müsst ihr gleichzeitig verhindern, dass er eure Organisation unterwandert. Und das alles in einer authentischen Gangster-Welt mit schrulligen Charakteren! Empire of Sin erscheint am 1. Dezember 2020 für PC, PS4, Xbox One und Nintendo Switch. Vorbesteller erhalten zusätzliche Gangster und DLCs.

Im neuen Trailer präsentiert Empire of Sin nicht nur viele actionreiche Gefechte und doppelbödige Verhandlungen, sondern auch den Releasetermin des Mafia-RPG. Dieses erscheint Anfang Dezember für alle Plattformen.