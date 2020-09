Diablo-Klon erobert Steam, Spieler lieben Kämpfe in der Unterwelt

In Hades müsst ihr euch als Prinz aus der griechischen Unterwelt freikämpfen.

Zurzeit erzielt das Spiel Hades einen Rekord nach dem anderen. Der Diablo-Klon stammt von Entwickler Supergiant Games, der auch für seine Spiele Bastion und Transistor bekannt ist, und belegt zurzeit den zweiten Platz der weltweiten Steam-Charts. Darüber hinaus hat Hades laut einem Tweet des Entwicklers die "1 Millionen Verkäufe"-Marke geknackt, 700.000 Exemplare bereits während der "Early Access"-Phase.

Hades has now sold more than 1,000,000 copies.



700,000 of these were during our Early Access development. To all our Early Access players: Thank you so much. We designed Hades for Early Access, believing you could help us make a better game. That's just what you did. #HadesGame pic.twitter.com/ueuG4lDMz8