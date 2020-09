Cyberpunk 2077 wird kürzer: "The Witcher 3"-Noobs sind schuld

Hauptgeschichte von Cyberpunk 2077 wird kürzer als in The Witcher 3. Bildquelle: Netflix

Entwickler CD Projekt Red gibt bekannt, dass die Hauptgeschichte von Cyberpunk 2077 diesmal etwas kürzer ausfallen wird. Grund dafür sind die Beschwerden einiger "The Witcher 3"-Spieler.

Wie schon bei The Witcher 3: Wild Hunt plant der polnische Entwickler CD Projekt Red auch für Cyberpunk 2077 eine spannende Hauptgeschichte. Diesmal wird sie jedoch kürzer ausfallen.

In einem Interview nach dem letzten "Night City Wire"-Stream erklärt Quest-Designer Patrick K Mills die Entscheidung:

"Wir wissen, dass die Hauptgeschichte in Cyberpunk 2077 etwas kürzer als in The Witcher 3 wird. Wir haben einige Beschwerden darüber bekommen, dass die Hauptgeschichte in The Witcher 3 zu lang gewesen sei. Auch die Statistiken zeigen, dass eine enorme Menge an Leuten das Spiel für eine lange Zeit gespielt, aber niemals das Ende erreicht hätte."