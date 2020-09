The Elder Scrolls, Dishonored, Fallout - Sie alle gehören jetzt zur Xbox-Familie.

Microsoft gibt überraschend bekannt, dass sie ZeniMax Media übernommen haben, die Muttergesellschaft von Bethesda Softwarks. Damit gehören sämtliche Spielemarken wie The Elder Scrolls, Dishonored und Fallout nun zur Xbox-Familie. Die Frage nach Exklusiv-Spielen steht noch unbeantwortet im Raum.

Xbox holt Bethesda an Bord, The Elder Scrolls 6 bald Xbox-exklusiv?

Wie Microsoft auf der offiziellen Xbox-Seite bekanntgibt, gehört Bethesda nun zur Xbox-Familie - Microsoft hat ZeniMax Media übernommen. Der Deal soll sich auf ganze 7,5 Milliarden Dollar belaufen haben, wie Dina Bass und Jason Schreier in einem Artikel auf Bloomberg schreiben.

Damit wandern die Spielereihen The Elder Scrolls, Fallout, Wolfenstein, Doom, Dishonored und weitere in die Hände von Xbox, reichlich Munition für den kommenden Konsolenkrieg gegen die PlayStation 5 von Sony. Wie Microsoft nun weiter vorgehen will, ist bisher nur vage bekannt. Bisher heißt es im Statement nur, dass sämtliche Bethesda-Franchises in den Xbox Game Pass aufgenommen werden sollen und dass man erwartungsvoll auf die Roadmap zukünftiger Spiele wie unter anderem Starfield schaut.

Es ist noch nicht bekannt, ob alle genannten Spielereihen exklusiv werden, der Schritt ist aber naheliegend für Microsoft. Wir werden euch über alle Entwicklungen auf dem Laufenden halten.

Welcher Publisher wärt ihr?

Microsoft hat Bethesda übernommen. Die Frage, ob Spiele wie The Elder Scrolls und Fallout weiterhin für alle anderen Plattformen erscheinen werden, steht im Raum. Klar ist aber, dass Spieler sich auf einen spannenden Konsolenkrieg vorbereiten können und sollten.