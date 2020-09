PS5: Launch-Spiele fressen Speicherplatz der Konsole

PS5-Launch-Spiele fordern viel Speicherplatz.

Neben dem Preis und dem Releasedatum für die PlayStation 5 gibt es jetzt auch weitere Informationen zu den Launch-Spielen der neuen Konsole. Dazu gehört auch, dass sie eine gewaltige Menge an Speicherplatz benötigen.

Wie groß sind die Launch-Spiele der PS5?

Eine neue Konsole braucht neue Spiele. Im Fall der PlayStation 5 könnt ihr schon zum Launch Marvel's Spider-Man: Miles Morales und das Demon's Souls Remake spielen. Beide fressen jedoch direkt ein gutes Stück des verfügbaren Speicherplatzes der Konsole.

So wird das Abenteuer der freundlichen Spinne aus der Nachbarschaft 50 GB benötigen. Die Ultimate-Edition, in der auch der Vorgänger enthalten ist, verlangt sogar 105 GB. Das Remake von Demon's Souls liegt mit immer noch stolzen 60 GB in der Mitte.

Beide Spiele zusammen belegen also direkt zum Launch zwischen 110 GB und 165 GB eurer PS5. Damit ist bereits etwa ein Achtel der 825 GB belegt, mit denen die Festplatte der Konsole ausgestattet ist.

Speicherplatz der PS5 wird knapp

Im Vorfeld gab es die Hoffnung, dass die schnellere SSD-Festplatte der PS5 den benötigten Speicherplatz der Spiele verringert. Die detaillierten Texturen auf der neuen Konsole scheinen diesen Vorteil jedoch zunichte gemacht zu haben.

Da anzunehmen ist, dass zukünftige Spiele auf der PS5 ähnliche Größen annehmen, müsst ihr euch gut überlegen, wann ihr ein Spiel installiert. Vielleicht müsst ihr es schon bald wieder herunterwerfen, um Platz für Nachschub zu schaffen.

Wenn ihr weitere Informationen über die PlayStation 5 benötigt, haben wir hier auf eine Übersicht für euch erstellt.

