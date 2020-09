Xbox Series X vorbestellen: Schnappt euch die Konsole jetzt im Vorverkauf

Bestellt euch die Xbox Series X jetzt vor.

Der Vorverkauf hat begonnen. Ab sofort könnt ihr die Xbox Series X in allen bekannten Online-Shops vorbestellen. Wir haben euch alle übersichtlich zusammengestellt.

Vorbestellung der Xbox Series X und der Xbox Series S: Sowohl die Xbox Series X als auch die Xbox Series S werden ab dem 22. September vorbestellbar sein.



Während der Vorbestellungsauftakt der PlayStation 5 im allgemeinen Chaos endete, strebt Microsoft offenbar eine deutlich geordnetere Vorbestellungsphase für die Xbox Series X an. Der amerikanische Gaming-Gigant hat nicht nur vor Kurzem die Xbox Series S vorgestellt, sondern nun ebenfalls mit viel Vorlauf verkündet, ab welcher Uhrzeit die Xbox Series X am 22. September vorbestellt werden kann. Damit soll wohl ein ähnlich chaotischer Vorverkauf wie bei der PS5 verhindert werden.

🎮 Pre-order the Xbox Series X and Xbox Series S starting on September 22



🎮 Xbox All Access pre-orders will also begin



🎮 It's all finally happening



Get your exact local start time and participating retailers here: https://t.co/J0aD6zo9C5 pic.twitter.com/eXoti60WDg