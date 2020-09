Call of Duty: Black Ops Cold War - Eine Map ist jetzt schon unbeliebt

Die Miami-Map wird bereits in der Alpha kritisiert.

Call of Duty: Black Ops Cold War bietet in der Alpha bisher nur drei Maps, eine davon wird aber schon stark kritisiert. Durch das wiederentdeckte Map-Voting strafen Spieler diese auch bereits ab.

Call of Duty: Black Ops Cold War soll im November erscheinen und wird bereits jetzt von Spielern in der Alpha ausprobiert. Wie gamerant berichtet, gab es jetzt einige kritische Stimmen zu einer der drei spielbaren Maps. So soll die Miami-Map einfach zu groß für ein 6v6-Gameplay sein. Viele Spieler sind eine ganze Zeit umhergelaufen, ohne auch nur einen Gegner zu sehen.

Bro I do not understand CoD’s obsession with huge maps for 6v6.



This is the new map “Miami” in Cold War. Hoping it’s the biggest map in the new game🤞🏼Maps will make or break this game. pic.twitter.com/641H95FVyh