Super Mario Maker 2 und mehr im Angebot: Switch-Deals bei MediaMarkt

Bei MediaMarkt gibt es gerade Switch-Games im Angebot.

Bei MediaMarkt könnt ihr derzeit einige Spiele für die Nintendo Switch zu reduzierten Preisen abstauben. Von Super Mario Maker 2 bis hin zu The Legend of Zelda: Breath of the Wild könnt ihr euch tolle Angebote sichern.

Bei der wöchentlichen "Gönn Dir Dienstag"-Aktion bei MediaMarkt könnt ihr euch heute am 22. September bis zum 23. September um 9 Uhr morgens einige tolle Gaming-Deals sichern – darunter auch das Spiel Super Mario Maker 2. Außerdem sind aktuell bei dem Elektronik-Shop unter anderem mit The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Super Smash Bros. Ultimate und Ring Fit Adventure auch noch weitere Top-Games für die Switch stark im Preis reduziert.

"Nintendo Switch"-Deals bei MediaMarkt

Während die "Gönn Dir Dienstag"-Aktion wie gewohnt nur für einen kurzen Zeitraum gültig ist, gibt es bei MediaMarkt aktuell parallel dazu auch noch weitere Top-Games für die Nintendo Switch im Angebot. Wir haben euch hier die besten Deals herausgesucht.

Gönn Dir Dienstag Aktion (von 22. September bis 23. September um 9 Uhr):

Top-Spiele für die Nintendo Switch im Angebot:

Hier geht's zur "Gönn Dir Dienstag"-Aktion bei MediaMarkt!

Seid ihr echte Experten in Mario Kart? Beweist es in unserem Quiz!

Was haltet ihr von dem Angebot bei MediaMarkt? Werdet ihr bei den günstigen Switch-Deals zuschlagen? Besucht uns auf unserer Facebook-Seite und sagt uns dort im Kommentarbereich eure Meinung!