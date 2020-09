Super Mario 3D All-Stars: Dataminer finden Hinweis auf weitere Klassiker

Auf Super Mario 3D All-Stars könnten weitere Klassiker für die Switch folgen.

Mit Super Mario 3D All-Stars können Nintendo-Fans drei der besten Mario-Spiele noch einmal auf der Switch erleben. Dataminer finden jetzt Hinweise darauf, dass die Spielesammlung nur der Anfang war.

In Super Mario 3D All-Stars sind Super Mario 64, Super Mario Sunshine und Super Mario Galaxy enthalten. Auch wenn sich viele Fans freuten, die Klassiker noch einmal auf der Switch spielen zu können, gibt es auch Kritik. Schließlich handelt es sich bei keinem der drei Spiele um ein echtes Remaster.

Stattdessen laufen sie auf einem Emulator, der das Nintendo 64, den GameCube und die Wii nachbildet. Der Dataminer "OatmealDome" hat ihn jetzt näher untersucht. Auf Twitter teilt er seine ersten Ergebnisse: Der Emulator beinhaltet mehr Features, als für die Spielesammlung tatsächlich benötigt werden.

In dem Code findet sich beispielsweise die Zeile "Bounding Box", die vor allem in der "Paper Mario"-Serie verwendet wird, sowie "Zfreeze", die in Mario Strikers zum Einsatz kam.

