Minecraft im Kino: Fan zeigt, wie ein Film aussehen sollte

Fan-Video sieht aus wie ein Minecraft-Film.

Bei dem unglaublichen Erfolg von Minecraft ist es eigentlich ein Wunder, dass es noch keinen offiziellen Animationsfilm gibt. Ein Fan-Video auf Reddit dürfte jetzt sogar Disney und Pixar erbleichen lassen.

So muss Minecraft im Kino aussehen

Der Reddit-Nutzer "FlyingTran" zeigt in einem viralen Video, wie ein Minecraft-Film im Kino auszusehen hat. Satt die Actionszenen zu animieren, spielt er jedoch einfach selbst die Hauptrolle.

Schon zu Beginn ist das blockige Spiel kaum wiederzuerkennen. Obwohl weiterhin alle originalen Texturen verwendet werden, lässt die realistische Beleuchtung das Geschehen eher wie einen professionellen Disney- oder Pixar-Animationsfilm aussehen.

"FlyingTran" bricht in dem Video in das Labyrinth eines Creepers ein. Daraufhin beginnt eine wilde Jagd durch verschiedene Bauwerke, in denen der Spieler immer nur um Haaresbreite entkommt. Es gibt verschiedenste Fallen und als großes Hightlight einen Tunnel mit einer bunten "Jump and Run"-Einlage.

Minecraft bekommt einen offiziellen Kinofilm

Auf Reddit hat das Fan-Video in kürzester Zeit bereits mehr als 90.000 Upvotes erhalten. Auch die Community ist begeisterst und lobt "FlyingTran" für das Projekt. Laut eigener Aussage hat er drei Tage daran gearbeitet, wobei viele Elemente schon im Voraus gebaut wurden. Einige Nutzer fühlen sich außerdem an eine 3D-Attraktion in einem Freizeitpark erinnert. Die Action ist schnell, es sieht gut aus und hinter jeder Ecke könnte eine neue Gefahr lauern.

Auf der offiziellen Minecraft-Website wurde bereits im April 2019 verkündet, dass an einem offiziellen Film gearbeitet wird. Die Entwickler arbeiten dafür mit Warner Bros. zusammen. Ihr müsst euch jedoch noch eine Weile gedulden, denn der Film soll erst am 4. März 2022 erscheinen.

