Xbox Series X: Verwirrung um Namen wird Vorbestellern jetzt zum Verhängnis

Einige Vorbesteller der Xbox Series X haben offenbar nicht die Konsole, die sie kaufen wollten.

Xbox Series X oder Xbox One X oder doch Xbox One Series X? Bei diesen Namen ist es nicht verwunderlich, dass eventuell etwas Verwirrung auftreten könnte. Jetzt ist genau diese Ähnlichkeit vielen Vorbestellern zum Verhängnis geworden.

Die Xbox One X ist plötzlich Verkaufsschlager

Am 22. September um 09:00 Uhr deutscher Zeit war es endlich soweit und die Xbox Series X startete in den Vorverkauf. Viele Vorbesteller kämpften mit technischen Problemen auf den Seiten diverser Online-Shops und versuchten teilweise vergeblich eine Konsole zu ergattern.

Dabei erwischten einige Käufer offensichtlich nicht die gewünschte Next-Gen, wie der Twitter-Nutzer Andrew Alerts (@Andrew Alerts) jetzt auf Twitter berichtet:

Xbox One X sales rank is up 747% on Amazon lol...



Wonder how many people bought an Xbox One X instead of an Xbox Series X https://t.co/atj4thPwqD pic.twitter.com/CUzRkib3Sr — Andrew Alerts (@AndrewAlerts) September 22, 2020

“Die Verkäufe der Xbox One X auf Amazon sind um 747 Prozent gestiegen, lol…Ich frage mich, wieviele Leute wohl eine Xbox One X anstatt einer Xbox Series X gekauft haben.“

Offenbar einige. Vielleicht haben Konsolen-Fans bei dem Versuch eine Xbox Series X in ihren Warenkorb zu befördern, einfach aufgegeben und stattdessen lieber zu einer Xbox One X gegriffen. Oder sie hatten tatsächlich Interesse an dem Vorgänger.

Falls ihr euer Glück bei der Vorbestellung der Xbox Series X noch versuchen wollt, könnt ihr gerne bei unserem praktischen Vorbesteller-Artikel der Konsole vorbeischauen.

Xbox Series X: Die Verwirrung mit dem Namen

Es kann aber auch davon ausgegangen werden, dass die Verwirrung um den Namen der Xbox Series X dazu geführt hat, dass einige Käufer fälschlicherweise die aktuelle Generation erworben haben. Schließlich hat Microsoft selbst Probleme damit, ihre Konsolen auseinanderzuhalten wie Tom Warren (@tomwarren) auf Twitter präsentierte:

here's Microsoft getting confused by Xbox One X and Xbox Series X pic.twitter.com/kGsdoSqlgG — Tom Warren (@tomwarren) September 22, 2020

In einer Ankündigung zu Destiny 2: Beyond Light schreibt Microsoft versehentlich Xbox One Series X und macht damit die Verwirrung perfekt.

Dass die Xbox One X mit Vorverkauf der Xbox Series X noch einmal zum Verkaufsschlager werden würde, ist sicherlich überraschend. Gut, dass es für solche Fälle ein Rückgaberecht gibt. Für die nächste Konsolen-Generation sollte Microsoft vielleicht einmal die Namensgebung überdenken.