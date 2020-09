Spider-Man auf PS5: PS4-Spieler dürfen teuer zahlen, kein Gratis-Upgrade

Spider-Man auf PS5: Peter schafft den Sprung auf die "Next Gen"-Konsole nur mit einem hohen Preis.

Holt euch die PS5 bei Amazon!

Im Zuge des PS5-Releases fragen sich viele PS4-Spieler, wie viele Spiele sie per PS5-Ugrade mit auf die "Next Gen"-Konsole nehmen dürfen. Bei manchen klappt das einfach, bei Spider-Man ist das an einen hohen Preis geknüpft, wie Sony nun in einem Statement bekanntgab.

Spider-Man auf der PS5: Es führt kein Weg an Miles Morales vorbei

Spider-Man soll die PS5 gleich mit zwei neuen Spielen einweihen, zum einem mit Spider-Man: Miles Morales und zum anderen mit Marvel's Spider-Man: Remastered, einer aufgehübschten Version des PS4-Spiels, die neben neuer Grafik auch neue Inhalte besitzen soll. Während viele PS4-Spiele ein kostenloses PS5-Upgrade erhalten, werden Spider-Man-Spieler auf der PS4 in die Röhre schauen, wie Sony nun in einem Statement gegenüber Kotaku bekanntgab.

„Marvel's Spider-Man: Remastered ist eine erweiterte Version von Marvel's Spider-Man und ist Teil von Marvel's Spider-Man: Miles Morales Ultimate Edition für die PlayStation 5. Darüber hinaus können Spieler, die Marvel's Spider-Man: Miles Morales für PlayStation 4 kaufen, ohne zusätzliche Kosten auf die PS5-Version von Marvel's Spider-Man: Miles Morales upgraden und ein kostenpflichtiges Upgrade nutzen, um Marvel's Spider-Man: Remastered herunterzuladen. Derzeit gibt es keine Pläne, Marvel's Spider-Man: Remastered als eigenständiges Produkt anzubieten. Spieler mit einer Kopie von Marvel's Spider-Man für PS4 können Marvel's Spider-Man: Miles Morales Ultimate Edition erwerben, um Marvel's Spider-Man: Remastered auf PS5 zu erleben. Marvel's Spider-Man für PS4 wird auch für PS5 abwärtskompatibel sein.“

Das bedeutet, dass PS4-Spieler weder ein kostenloses PS5-Update für das Remaster erhalten noch ein PS5-Update kaufen können. Der einzige Weg, um an das Remaster zu gelangen, führt also nur an der Miles Morales Ultimate Edition vorbei. Diese soll laut Saturn 79,99 Euro kosten und am 19. November 2020 erscheinen, pünktlich zum PS5-Release.

Welcher Publisher wärt ihr?

Viele PS4-Spiele schaffen den Sprung auf die PS5 locker, im Falle von Spider-Man führt kein Weg an Miles Morales vorbei, um ein PS5-Upgrade zu erhalten. Ein cleverer Schachzug von Sony, eine enttäuschende Nachricht für viele PS4-Spieler.