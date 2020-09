Nintendo-Shirts um 40 Prozent reduziert: Gamer-Fashion im Angebot

Bei Zavvi gibt's jetzt Nintendo-Fashion im Angebot.

Aktuell könnt ihr euch bei Zavvi schickes Nintendo-Merchandise zu absoluten Top-Preisen sichern. Die offiziell lizenzierten T-Shirts, Sweatshirts und Hoodies mit Mario, Peach, Link, Zelda und Co. sind um 40 Prozent reduziert.

Bei Zavvi.de findet ihr derzeit tolle Nintendo-Mode zu reduzierten Preisen – T-Shirts, Pullover und Hoodies sind im Angebot. Mit dem offiziell lizenzierten Merchandise könnt ihr der ganzen Welt zeigen, dass ihr echte Nintendo-Fans seid.

Nintendo-Fashion bei Zavvi im Angebot

Die Fashion-Deals bei Zavvi geben euch die Möglichkeit, tolle Nintendo-Kleidung abzustauben. Dabei findet ihr in der großen Auswahl sowohl Mode für Damen, Herren und Kinder. Damit ihr den "40 Prozent"-Rabatt erhaltet, müsst ihr einfach die gewünschten Artikel in den Warenkorb legen und an der Kasse den Code NINTENDO eingeben. Die untenstehenden Preisangaben sind die Preise VOR der Anwendung des Rabatts. Wir haben euch hier unsere Favoriten der Aktion zusammengestellt.

