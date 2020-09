Neues Kirby-Spiel für die Switch wird direkt nach Leak veröffentlicht

Nintendo veröffentlicht neues Kirby-Spiel für die Switch.

Nintendo veröffentlicht einen neuen Kirby-Ableger für die Switch. Kurz davor war das Spiel ohne Ankündigung auf der offiziellen Website erschienen. Hier bekommt ihr alle Informationen zum ungewöhnlichen Release von Kirby Fighters 2.

Update vom 24.09.2020 - 11:19 Uhr

Nintendo hat sich die Enthüllung von Kirby Fighters 2 für die Switch bestimmt anders vorgestellt. Nachdem das Spiel überraschend auf der offiziellen Website erschien, legt der Videospielgigant jetzt die Karten auf den Tisch.

A brand-new Kirby game is available NOW! Choose from a cast of Kirby’s most iconic copy abilities and duke it out to be the last Kirby standing in #KirbyFighters2!



Download now: https://t.co/4EeCbC1m2b pic.twitter.com/5NrX452WvJ