Im aktuellen PS4-Sale sind alle "Resident Evil"-Teile heruntergesetzt, darunter auch das neue Resident Evil 3 Remake.

Aktuell veranstaltet Sony einen großen PS4-Sale im PlayStation Store, bei dem ihr viele Spiele-Granaten aus Japan abstauben könnt. Im selben Zug wird euch auch die Gelegenheit geboten, die gesamte "Resident Evil"-Reihe auf einen Schlag mit einem riesigen Rabatt zu kaufen.

PS4-Sale: Shooter, Prügler, Mindfuck - Das Beste aus dem Osten

Gerade in Zeiten wie diesen, in denen kaum neue PS4-Spiele erscheinen und alle auf den Release der "Next Gen"-Konsolen warten, könnt ihr die Zeit gut mit alten PS4-Meisterwerken überbrücken.

Im aktuellen "Big in Japan"-Sale könnt ihr, wie der Name schon sagt, viele Blockbuster aus Japan sehr günstig ergattern. Während ihr über den oberen Button zum gesamten Angebot gelangt, haben wir euch hier die wohl interessantesten PS4-Sales aufgelistet:

Na, werdet ihr den "Resident Evil"-Deal eures Lebens für 103,92 Euro abschließen oder ist ein anderes Traumspiel für euch endlich im Sale? Der PS4-Sale geht noch bis zum 8. Oktober, ihr habt also noch genügend Zeit zum Stöbern, Abwägen und Abstauben.

Könnt ihr das ultimative Horror-Adventure überleben?

Von Resident Evil bis zu Yakuza, von Kingdom Hearts bis zu Dragon Ball Z - im aktuellen PS4-Sale im PlayStation Store könnt ihr euren Japan-Hype so richtig ausleben. Und wenn nichts für euch dabei sein sollte, nicht schlimm! Der nächste Sale kommt bestimmt und wir werden euch wieder die besten Angebote heraussuchen.