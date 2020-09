Zwei Jahres altes Indie-Spiel ist auf Steam ein Hit. Bildquelle: Getty Images/ kolotuschenko

Der Indie-Hit Among Us begeistert Spieler auf Steam und Twitch. Aufgrund des unglaublichen Erfolges wird ein geplanter Nachfolger jetzt eingestellt. Für Besitzer des ersten Teils ist das jedoch eine gute Nachricht.

Warum wird der Nachfolger zum Indie-Hit eingestellt?

Das Indie-Spiel Among Us ist ein Hit auf Steam und Twitch, obwohl es bereits zwei Jahre alt ist. Auf der Website des Entwicklers Innersloth gibt es einen Ausblick auf die Zukunft des Überraschungshits.

Obwohl bereits an einem Nachfolger gearbeitet wurde, hat sich Innersloth jetzt dafür entschieden, die Arbeiten einzustellen. Stattdessen wollen sie sich darauf konzentrieren, das Original mit neuen Inhalten zu versehen. Die Idee für Among Us 2 entstand ursprünglich aus dem Gedanken, dass der erste Teil veraltet sei. Der Erfolg des Spiels brachte sie jedoch dazu, ihre Meinung zu ändern.

Laut den Steam-Charts ist Among Us aktuell auf dem vierten Platz der meistgespieltesten Spiele auf Steam und kann sogar Grand Theft Auto 5 und Team Fortress 2 verdrängen.

Alle Neuerungen für Among Us

Alle Neuerungen, die für Among Us 2 geplant waren, sollen stattdessen in den ersten Teil aufgenommen werden. Zusätzlich wurden viele wichtige Neuerungen vorgestellt, die das Spielerlebnis vereinfachen sollen:

Bessere Server , die dem starken Zufluss an Spielern gewachsen sind

Unterstützung für Farbenblinde . Es soll Möglichkeiten geben, Spieler anhand von anderen Merkmalen, als der Farbe zu identifizieren. Dadurch kann es zukünftig auch neue Farben geben.

Ein Freunde- und Accountsystem . Die Entwickler rechnen damit, dass dies eine lange zeit in Anspruch nehmen wird.

Eine neue Karte, die an Henry Stickmin, ein früheres Spiel der Entwickler, angelehnt ist. Die Arbeiten haben jedoch gerade erst begonnen.

Das Indie-Spiel Among Us ist so erfolgreich, dass der Entwickler beschliest, den Nachfolger einzustellen. Stattdessen soll der erste Teil mit neuen Inhalten unterstützt werden.