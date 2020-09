Alptraum-Einblick: Bilder zeigen, wie Fall Guys von innen aussehen

Das Innenleben der Fall Guys ist ziemlich gruselig.

Der offizielle Twitter-Account von Fall Guys hat Konzept-Bilder vom Körperbau der bunten Bohnen veröffentlicht, nach deren Anblick ihr nie wieder ruhig schlafen werdet.

Entwickler Mediatonic hat alle Fans des Überraschungserfolgs Fall Guys mit einem Tweet bis ins Mark getroffen – denn die veröffentlichten Bilder des Senior Concept Artists, Tudor Morris, verändern so ziemlich alles, was ihr bisher über die süßen Bohnen zu wissen glaubtet.

Holt euch hier noch schnell Fall Guys im PS-Store, bevor ihr von den Anatomie-Bildern Alpträume bekommt:

Angesichts der Zeichnungen von Tudor Morris müsst ihr euch nun wohl oder übel damit abfinden, dass die kleinen Bohnen in Fall Guys nicht etwa einfach aus nicht näher beschriebener, knuddelweicher Gelatine bestehen – stattdessen besitzen die Fall Guys ein groteskes Knochenskelett, das einem mutierten Geier ähnlich sieht. Auch die neuen Größenangaben sind ziemlich gruselig, denn laut Morris sind die Fall Guys stattliche 1,83 m groß, was ihnen zusätzlich eine deutlich bedrohlichere Ausstrahlung gibt. Ich hatte sie mir vorher persönlich immer ungefähr in Meerschweinchengröße vorgestellt…

Abgerundet wird das "Fall Guys Anatomie"-Trauma dann noch von den Augen: Während das Skelett der Bohnen schon absolut alptraumhaft genug ist, haben sie scheinbar auch noch Teleskopstielaugen, die entfernt an eine bizarre Horror-Version von SpongeBobs Schnecke Gary erinnern.

Well, you asked for it...



This is official lore now



Remember:



• Human shown for scale

• Fall Guys are 183cm (6ft)

• This Fall Guy is happy, look into his eyes

• We can't take it back



Official Fall Guys Artwork by Senior Concept Artist:https://t.co/OgiS6WXzno pic.twitter.com/eCLJu1DBpP