NieR Replicant - neue Bilder und Veröffentlichungstermin bekannt

NieR Replicant ver.1.22474487139 ist auf dem Weg zu PS4, Xbox One und Steam.

Zum zehnjährigen Jubiläum von NieR Replicant will Square Enix die Fans beschenken – und zwar mit einem Remake für die aktuelle Konsolengeneration. Nun hat das Spiel endlich einen Release-Termin und einen neuen Trailer spendiert bekommen.

NieR Replicant - nur noch ein paar Monate warten

Zum Auftakt der Tokyo Games Show 2020 präsentiert Square Enix stolz, woran seine Entwickler gerade arbeiten – Allen voran: Nier: Replicant ver.1.22474487139. Nach dem riesigen Erfolg von NieR: Automata wünschten sich viele neu dazu gewonnene Fans auch die vorherigen Spiele im Nier-Universum spielen zu können. Zum zehnten Jubiläum von NieR Replicant wurde der Wunsch vor ein paar Monaten nun erfüllt – oder zumindest für Ps4, Xbox One und Steam angekündigt.

Bis heute war über dieses nicht viel bekannt, nun gibt es aber endlich einen Release-Termin und dazu noch ein paar neue bildliche Eindrücke. NieR Replicant ver.1.22474487139 soll so am 23. April 2021 in Europa erscheinen.

Und so sieht das Spiel auf den Konsolen der aktuellen Konsolengeneration aus:

Es wurden außerdem noch spezielle Editionen vorgestellt, die aber Japan-exklusiv sind. In Europa wird es eine Limited Edition geben, die Goodies wie den Soundtrack und Pins übernehmen könnte.

Neues für „NieR: Automata“-Fans und Mobile-Game-Liebhaber

Auch über das Mobile-Game Nier: Reincarnation wurde das ein oder andere Wort verloren – oder eher ein neuer Trailer gezeigt:

Des Weiteren wurde auf einen momentan laufenden Sale von NieR: Automata im PlayStation Store aufmerksam gemacht: Dort ist das Spiel gerade um 50 Prozent reduziert und kostet deswegen nur knapp 20 Euro.

Auch eine Blu-ray der fantastischen Orchester-Aufführung wurde angekündigt. Bislang gibt es diese noch nicht auf Amazon, dafür könnt ihr euch dort aber die CD zur musikalischen Meisterleistung bestellen.

