Super Mario 3D All-Stars: 24 Jahre alter Schreibfehler bleibt erhalten

Nintendo hat in Super Mario 3D All-Stars einen alten Schreibfehler übersehen.

Mit Super Mario 3D All-Stars können Nintendo-Fans den Klassiker noch einmal auf der Switch erleben. Obwohl der Entwickler einige wenige Veränderungen vorgenommen hat, hat es ein berühmter Schreibfehler weiterhin ins Spiel geschafft.

Schreibfehler hat es auch in Super Mario 3D All-Stars geschafft

Vor 24 Jahren hat sich ein Schreibfehler in Super Mario 64 versteckt. Jetzt haben Fans entdeckt, dass dieser auch in der jüngst erschienenen Spielesammlung Super Mario 3D All-Stars enthalten ist.

Super Mario 3D All-Stars auf Amazon ansehen.

Konkret geht es um einen Dialog mit Yoshi auf dem Dach des Schlosses. Der Dinosaurier begrüßt euch dort mit: "Mario!!! It that really you? (Mario!!! Es das wirklich du?)". In Wirklichkeit soll es natürlich heißen: "Mario!!! Is that realy you"/Mario!!! Bist das wirklich du?"

Dabei ist es jedoch nicht so, dass Nintendo einfach alle Dialoge gedankenlos in die Spielesammlung auf der Switch geportet hat. Der YouTuber GameXplain zeigt, dass die Entwickler sich die Mühe machten, einige Zeilen anzupassen.

Super Mario 64 wurde teilweise verändert

Nachdem ihr alle 120 Sterne gesammelt und dann Bowser besiegt habt, rät euch der Koopa-König im Original den "Control-Stick rauchen zu lassen". In Super Mario 3D All-Star spricht er passenderweise vom "L-Stick". Zumindest hier wurde der Dialog also an die Switch angepasst.

Auch im Bosskampf mit Bowser gibt es eine nennenswerte Veränderung. Hierbei handelt es sich jedoch nicht um eine Verbesserung, da dadurch ein beliebter Fan-Kult ruiniert wird.

Welcher Charakter bist du?

Selbst nach 24 Jahren bleibt ein Schreibfehler aus Super Mario 64 im Spiel. Vielleicht hat es ja kein Entwickler von Super Mario 3D All-Stars geschafft, die erforderlichen 120 Sterne zu sammeln. Habt ihr bereits Schreibfehler in Videospielen entdeckt? Besucht gerne unsere Facebook-Seite und schreibt es uns dort in die Kommentare.