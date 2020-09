Auch das neue Rollercoaster Tycoon 3 Complete Edition befindet sich unter den kostenlosen Spielen im Epic Games Store.

Die nächste Gratis-Spiele-Lieferung im Epic Games Store ist eingetroffen und fällt im Vergleich zu den Vorgängern ein wenig kleiner aus. Nichtsdestotrotz könnten Aufbau- und Adventure-Fans voll auf ihre Kosten kommen.

Epic Games schenkt euch Freizeitparks und Revolutionen

Exklusiv-Spiele, spezielle Sales und kostenlose Spiele - diese Vorteile bietet Epic Games allen Nutzern seines Epic Games Store. Was die Gratis-Spiele für den PC angeht, könnt ihr hierbei sowohl Blockbuster als auch Geheimtipps abstauben. Hinzu kommt, dass ihr die Spiele für immer behalten dürft, sobald ihr sie einmal heruntergeladen habt.

Aktuell könnt ihr im Epic Games Store eines der berühmtesten Freizeitpark-Aufbau-Spiele herunterladen. Das geht allerdings nur noch bis zum 1. Oktober.

Danach geht es direkt mit einem abgedrehten Jump'n'Run weiter, in welchem ihr mit Rätseln eine Revolution in Gang bringen müsst. Dieses lustige Spiel könnt ihr vom 1. bis zum 8. Oktober herunterladen:

In der nächsten Zeit kommen Freizeitpark- und Hüpf-Fans im Epic Games Store voll auf ihre Kosten. Es bleibt abzuwarten, welche PC-Spiele Epic Games dann als nächstes verschenken wird.

Die aktuelle Lieferung an kostenlosen PC-Spielen fällt im Vergleich zu sonst etwas mau aus, trotzdem sind mit Rollercoaster Tycoon 3 Complete Edition und Pikuniku zwei recht interessante Spiele dabei. Was Gratis-Spiele betrifft, kann es sich immer lohnen, einen Blick in den Epic Games Store zu werfen.