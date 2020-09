GTA: Beliebtes Auto-Feature hätte es fast nicht ins Spiel geschafft

Ein beliebtes Feature aus GTA hätte es beinah niemals gegeben.

Die Spiele der "Grand Theft Auto"-Reihe schaffen es immer wieder, eine lebendige Welt zu erschaffen. Ein Feature, dass zu diesem Gefühl beiträgt, wäre jedoch beinah nicht ins erste GTA aufgenommen worden.

Wichtiges Auto-Feature in GTA war nur ein Experiment

Das Radio ist heute nicht mehr aus der "Grand Theft Auto"-Reihe wegzudenken. Auch in GTA 5 liefern die unterschiedlichen Sender eigene Musik, Shows und satirische Werbungen, die die Welt lebendig wirken lassen.

Colin Anderson arbeitete damals als Sound Designer am ersten GTA. Gegenüber PC Gamer erklärt er jetzt, warum das ikonische Feature anfangs nur ein Experiment war. Die Idee für die Radiostationen entstand aus dem Wunsch, die vielen verschiedenen Musikstücke, die für das Spiel komponiert wurden, nicht wegwerfen zu müssen. Eine Lösung bestand darin, sie in den Radios der Autos laufen zu lassen.

Der Plan rückte schließlich in greifbare Nähe, als die Nintendo 64-Version von GTA gestrichen wurde. Auf dem PC und der PlayStation konnte der Sound in CD-Qualität abgespielt werden, was es ermöglichte, die vielen Stücke wie aus einem Autoradio klingen zu lassen.

Vom Experiment zum Markenzeichen

Die Begeisterung von Anderson und seinem Team wurde jedoch nicht von allen Mitarbeitern geteilt. Der Musik des Spiels wurde keine hohe Priorität eingeräumt und so fand sich das Sound-Team bald in einer Art Besenschrank wieder.

Dies bedeutete jedoch auch, dass sie so viel experimentieren konnten, wie sie wollten. Gleichzeitig gelang es ihnen nach und nach auch den Rest des Teams für die Radiostationen zu gewinnen. Als GTA schließlich im Jahr 1997 erschien, und von den Fans auch für seine Musik gefeiert wurde, entwickelte sich das Andersons Projekt schließlich zu einem Markenzeichen der Serie.

Die beliebten Radiostationen aus Grand Theft Auto hätten es fast nicht in den ersten Teil der Reihe geschafft. Jetzt sind sie nicht mehr aus den Open-World-Spielen wegzudenken.