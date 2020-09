Kampf der Generationen: Welche PlayStation-Konsole hatte die besten Launch-Spiele?

Von PS1 bis PS5 - Welche Generation hatte die besten Spiele direkt zum Release?

Das kommende Spiele-Line-Up der PlayStation 5 hat zu vielen Diskussionen unter den Spielern geführt. Doch was zeigt der Blick in die Vergangenheit, ist das kommende Line-Up wirklich so spärlich gesät? Folgende Bilderstrecke bringt Licht ins Dunkel.

Welche PlayStation-Konsole hat die besten Release-Spiele?

Sony hat mit dem letzten Showcase zur PlayStation 5 endlich Preis und Release-Termin der Konsole bekannt gegeben. Doch auch die Spiele der kommenden Konsole sind näher beleuchtet worden.

Jetzt ist auch klar, welche Games ihr mit Veröffentlichung der Next-Gen sofort in eure Konsole schmeißen (oder herunterladen) und anzocken könnt. Beim genauen Blick auf das Line-Up wird klar, dass Sony mit dieser Generation recht übersichtlich aufgestellt ist.

Einige Launch-Spiele stellen streng genommen nicht einmal wirklich neue Games dar, da auch Remakes wie Demon's Souls mit von der Partie ist.

Doch ist diese Kritik berechtigt? Wie sieht es mit den Release-Spielen älterer Generationen, wie der PS1, PS2, PS3 und der PS4 aus? Konnten diese mit einem größeren Umfang überzeugen? Und hatten sie auch überzeugendere Titel? Unsere Kollegen von GIGA GAMES haben eine umfassende Bilderstrecke mit allen Release-Spielen der vergangenen und aktuellen PlayStation-Generationen gemacht und haben ein klares Fazit.

Hier gelangt ihr zur Bilderstrecke der besten Release-Spiele

Auch wenn Masse nicht alles ist, ist ein umfangreiches und gut ausbalanciertes Spiele-Line-Up ist für den Release einer Konsole enorm wichtig. Gerade Sony legt immer großen Wert auf fantastische Exklusiv-Spiele. Spätestens am 19. November könnt ihr euch selbst von der Qualität der neuen Spiele überzeugen.