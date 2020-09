Pokémon: Fan-Liebling soll Remake für Switch bekommen

Gerüchten zufolge soll eine beliebte Pokémon-Edition ein Remake auf der Switch erhalten.

Nintendo kümmert sich um rechtliche Angelegenheiten und verwirrt damit die Fans. Nun munkelt die Community ob eine der besten Editionen bald endlich auch zur Switch kommt. Wir verraten euch, was es mit den Gerüchten auf sich hat.

Vom DS auf die Switch: Retro-Pokémon soll Remake erhalten

Nachdem Nintendo nun schon mit Super Mario 3D All-Stars ein paar Klassiker auf die Switch gebracht hat, steht anscheinend bald das nächste Retro-Spiel an. Die Rede ist hierbei von Pokémon HeartGold und SoulSilver, die Remakes von Pokémon Goldene und Silberne Edition, die bereits 2010 für den DS erschienen sind.

Die Gerüchte kamen ins Rollen durch ein erneuertes Trademark, welches Nintendo vor ein paar Tagen für beide Namen beantragt hat. Fans sind bereits jetzt aus dem Häuschen und hoffen, dass es sich bei der Sache tatsächlich um einen Hinweis auf baldige Portierungen der Edition handelt.

Was spräche gegen ein mögliches Pokémon-Remake?

Einiges lässt Fans jedoch auch an der Theorie zweifeln. Zum einen hätte Nintendo es schwerer ein DS-Spiel auf die Switch zu portieren, da die Switch im Gegenteil zum Nintendo DS nur einen Bildschirm hat. Wie Gamerant spekuliert, könnte es sich stattdessen also auch um etwas wie eine Goldene und Silberne Edition von Pokémon: Lets Go, Pikachu! Und Let’s Go Evoli! handeln.

So oder so gäbe es wahrscheinlich auch die Gruppe von Pokémon-Fans, die sich über ein verpasstes Sinnoh-Remake ärgern würden. Dass Pokémon Diamant und Perl für eine aktuelle Konsole erscheinen, ist nämlich bereits seit Jahren einer der größten Wünsche der Spieler.

Bis mehr zu Nintendos und Game Freaks Plänen bekannt ist, könnt ihr euer Verlangen nach Pokémon aber noch mit einigen Alternativen stillen. Zum einen könntet ihr euch mit dem Erweiterungspass für Pokémon Schwert & Schild gleich zwei Story-DLC hohlen, mit denen ihr euren Pokédex weiter füllen und die Galar-Region noch weiter entdecken könnt.

Auch New Pokémon Snap wurde bereits vor einigen Wochen für die Switch angekündigt. Einen genauen Veröffentlichungstermin gibt es dafür aber noch nicht.

Was meint ihr – könnte da was dran sein? Und wärt ihr auf der Seite der glücklichen Nostalgiker oder würdet ihr ein Wiedersehen mit der Sinnoh-Region bevorzugen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare bei Facebook!