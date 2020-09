Diese Woche gibt es für "Star Wars"-Fans ein wahres Highlight, während Anhänger von Crash Bandicoot endlich ein ganz neues Abenteuer erleben dürfen. Abseits davon endet der September relativ ruhig.

Die Releases in der Kalenderwoche 40.

Genshin Impact | 28. September

PC / PS4

Auf den ersten Blick ähnelt Genshin Impact optisch The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Spielerisch geht das Action-Rollenspiel mit starker Online-Komponente aber einen anderen Weg: Als mysteriöser Reisender landet ihr in der Fantasy-Welt Teyvat, die von sieben Elementen durchzogen ist. Fortan macht ihr euch auf die Suche nach eurem verlorenen Geschwisterteil, lüftet die Geheimnisse der Spielwelt, schaltet Elementarkräfte frei und messt euch in direkten und actionreichen Kämpfen.

Genshin Impact versteht sich als Online-Rollenspiel, bei dem ihr mit euren Freunden zusammen losziehen könnt. Zudem findet der Release auf dem PC und der PlayStation 4 als "Free 2 Play"-Spiel statt, weshalb ihr einen unbeschwerten Blick riskieren könnt.

Beam | 29. September

PC

Novize Martin hat es gar nicht so einfach: Eigentlich wollte er Kapitän werden, aber der Schritt auf der Karriereleiter muss erstmal pausieren, nachdem er sein Raumschiff zum Absturz gebracht hat. Mithilfe der Rettungskapsel Marble heißt es nun für ihn, die Dinge wieder in Gang zu bringen. In Beam funktioniert das so, dass ihr mit Marble verschiedene Lichtstrahlen manipulieren müsst, um unterschiedliche Rätsel zu lösen. Ein paar Sprungpassagen gilt es ebenso zu überwinden.

Für das deutsche Studio Binary Impact ist Beam das Erstlingswerk und erscheint vorerst nur auf Steam. Ob in Zukunft auch ein Release für die Konsolen geplant ist, bleibt offen.

Super Mario Bros. 35 | 1. Oktober

Switch

Mit Playerunknown's Battlegrounds hat es angefangen, mit Tetris 99 wurde es schon ein wenig absurd, aber jetzt hat sogar Mario den "Battle Royale"-Hype für sich gefunden. In Super Mario Bros. 35 rennen und hüpfen 35 Spieler gleichzeitig gegeneinander und hoffen, so lange wie möglich nicht den Bildschirmtod zu finden. Der Clou? Gegner, die ihr in eurem Level besiegt, landen bei euren Kontrahenten und andersherum.

Der Release von Super Mario Bros. 35 ist exklusiv für die Nintendo Switch und auch nur als kostenlose Version für Abonnenten von Nintendo Switch Online zugänglich. Darüber hinaus gibt es ein Ablaufdatum: Nach dem 31. März 2021 wird Marios Battle Royale Abenteuer enden.

Star Wars: Squadrons | 2. Oktober

PC / PS4 / Xbox One

Viele Jahre nach X-Wing vs. Tie-Fighter könnt ihr nun bald wieder digital in Raumschlachten aktiv eingreifen. Star Wars: Squadrons setzt voll und ganz auf Weltraumkämpfe aus der Ego-Perspektive. Auf Seiten des Imperiums oder der Rebellion geht es in ein Raumschiff eurer Wahl und anschließend in rasante, aber dennoch komplexe Dogfights - sowohl im Single- als auch im Multiplayer-Modus.

Der Release von Star Wars: Squadrons findet auf dem PC, der PlayStation 4 und Xbox One statt. Auf den beiden erstgenannten Plattform könnt ihr zudem via Virtual Reality noch tiefer ins Cockpit eintauchen.

Crash Bandicoot 4: It's About Time | 2. Oktober

PS4 / Xbox One

Nach der erfolgreichen Wiederbelebung mit der Crash Bandicoot: N. Sane Trilogy erhält das einstige PlayStation-Maskottchen ein ganz neues Abenteuer. In Crash Bandicoot 4: It's About Time versuchen Neo Cortex und N. Tropy das Multiversum anzugreifen. Crash und Coco wollen das verhindern, in dem sie die vier Masken der Quanten vereinen und die Regeln der Realität beugen. Jede Menge knackige Sprungpassagen inklusive.

Wem der normale Schwierigkeitsgrad nicht genug ist, kann in Crash Bandicoot 4 den N. Verted Modus aktivieren. Dabei handelt es sich um eine noch schwerere Version der jeweiligen Dimension mit einem veränderten Grafikstil. Die Entwickler betonen übrigens, dass der Release von Crash Bandicoot 4: It's About Time keine Mikrotransaktionen enthält.

Knallharte Sprungpassagen, die spannendsten Weltraum-Schlachten seit langem, ein grafisch von Nintendo inspiriertes Abenteuer, gegen andere Marios antreten oder der Indie-Leidenschaft nachgehen: Wie sieht eure Wochenplanung aus?