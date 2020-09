Amazon Prime Day 2020: Termin im Oktober steht endlich fest

Der Amazon Prime Day 2020 hat jetzt endlich im Oktober einen festen Termin gefunden. Amazon hat das Datum bestätigt - und ihr könnt euch jetzt schon auf zwei Tage voller attraktiver Angebote freuen.

Der Amazon Prime Day 2020 hat einen offiziellen Termin.

• Wann findet der Amazon Prime Day 2020 statt: Der Amazon Prime Day 2020 wird am 13. und 14. Oktober stattfinden.

• Wie lange dauert der Amazon Prime Day 2020: Der Amazon Prime Day 2020 wird somit insgesamt 48 Stunden dauern.



Endlich hat das Warten auf den festen Termin für den Amazon Prime Day 2020 ein Ende. Amazon hat nun offiziell bestätigt, dass das Shopping-Event in Deutschland vom 13. bis zum 14. Oktober stattfinden wird. Auch dieses Jahr werdet ihr dabei die Gelegenheit haben, euch zahlreiche Gaming-Deals zu sichern.

Hier geht's zur offiziellen Info-Seite für den Amazon Prime Day 2020:

Amazon Prime Day 2020

Amazon Prime Day 2020: Oktober-Termin geleakt

Laut interner E-Mails, die an die Öffentlichkeit gelangt sind, wird der Amazon Prime Day 2020 am 13. und 14. Oktober stattfinden. Eine offizielle Ankündigung des Events soll demnach am 27. September erfolgen. Dieser Leak ist der bis hierhin deutlichste Hinweis auf das Datum des Amazon Prime Days 2020 und wirkt vertrauenswürdig. Am 27. September werden wir wohl in jedem Fall mehr wissen.

Bis zur offiziellen Ankündigung könnt ihr euch schon einmal bei den wichtigsten Amazon-Kategorien umschauen und euch die Artikel speichern, die ihr bei der großen Rabattaktion unbedingt abstauben wollt.

Amazon Prime Day 2020: Terminplanung durch Corona erschwert

Wie jedes Jahr wird auch 2020 voraussichtlich wieder ein Amazon Prime Day stattfinden, bei dem zahlreiche Gaming-Produkte zu stark reduzierten Preisen angeboten werden. Seit 2015 findet das Schnäppchen-Festival alljährlich statt – normalerweise mitten im Juli, doch wegen der Corona-Pandemie musste der Termin dieses Jahr verschoben werden. Bisher wurde noch kein neuer Termin für den deutschen Amazon Prime Day 2020 bestätigt.

Es ist jedoch davon auszugehen, dass das Ereignis voraussichtlich im Oktober stattfinden wird – auch um nicht mit dem Black Friday zu kollidieren, der dieses Jahr auf den 27. November fallen wird.

Amazon Prime Day 2020: Wie funktioniert das Event?

Um von den Angeboten beim Prime Day profitieren zu können, müsst ihr eine "Amazon Prime"-Mitgliedschaft besitzen. Dabei könnt ihr zwischen einer flexiblen monatlich Mitgliedschaft für 7,99 Euro pro Monat oder einer Jahres-Mitgliedschaft für 69,99 Euro wählen.

Für alle Neukunden bietet Amazon außerdem sogar einen Gratis-Monat der Prime-Mitgliedschaft an. Damit könnt ihr den Service 30 Tage lang kostenlos ausprobieren.

Während des Prime Days gibt es in der Regel sowohl Deals, die für die gesamte Dauer der Aktion gelten, als auch zeitlich begrenzte Blitzangebote, bei denen ihr schnell zuschlagen müsst. Wir werden euch zum Amazon Prime Day über die besten Gaming-Deals natürlich immer auf dem neuesten Stand halten.

Amazon Prime Day: Welche Gaming-Deals sind zu erwarten?

Wie jedes Jahr ist am Amazon Prime Day 2020 mit spektakulären Deals zu rechnen – oft findet ihr dabei sogar bessere Angebote als während der "Black Friday"-Woche. Welche Angebote genau dabei sein werden, ist aktuell leider noch nicht bekannt, da die Deals nicht im Voraus angekündigt werden.

Angesichts der vergangenen Prime Days könnt ihr euch allerdings auf eine breitgefächerte Auswahl an Gaming-Schnäppchen freuen: Das Event hat in der Vergangenheit meistens Angebote zu Spielen, Konsolen, Fernsehern, Monitoren, Laptops und jeder Menge Gaming-Zubehör beinhaltet. Worauf ihr euch voraussichtlich ebenfalls freuen könnt, sind die Amazon-Produkte – von den "Fire"-TV-Sticks und -Tablets über die Echo-Geräte werden gewöhnlich alle Amazon-Produkte stark reduziert.

Welcher Games-Publisher passt am besten zu euch? Findet es in unserem Test heraus!

Sobald der Termin für den Amazon Prime Day feststeht, werden wir euch selbstverständlich in diesem Artikel darüber informieren. Ihr könnt gerne auch auf unserer Facebook-Seite vorbeischauen, um immer über die besten Gaming-Deals auf dem Laufenden zu bleiben!